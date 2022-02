Dinkelsbühl zieht Tourismusbilanz: gute Zahlen trotz Corona

Trotz Corona-Pandemie habe man versucht das Optimum in Dinkelsbühl rauszuholen, teilte Philip Schürlein, Amtsleiter für Tourismus und Kultur, mit. Demnach gab es im Jahr 2021 insgesamt 146.611 Übernachtungen, was einem Zuwachs von rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die stärksten Monate seien demnach August und September gewesen. In diesen beiden Monaten hätten so viele Menschen in Dinkelsbühl übernachtet wie noch nie.

Trend waren Stadtführungen in kleinen Gruppen

Besonders beliebt seien bei den Gästen auch Stadtführungen gewesen. Mehr als 1.200 Gruppen wurden bei Tag oder auch Nacht durch Dinkelsbühl geführt. Der Trend ging sehr stark dahin, dass auch kleinere Gruppen eine eigene Führung gebucht hätten, so der Leiter für Tourismus und Kultur.

Hoffen auf "Kinderzeche" und "Summer Breeze"

Auch Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) blickt hoffnungsvoll auf die Sommersaison: "Ich kann es kaum erwarten, dass wir in diesem Sommer wieder wie gewohnt in Dinkelsbühl feiern und unsere wunderschöne Stadt, mit all Ihren Traditionen genießen können." Zu den Höhepunkten zähle beispielsweise das 125-jährige Jubiläum des historischen Festspiels "Kinderzeche" oder das Heavy-Metal-Festival "Summer Breeze".