Dinkelsbühl ist Vorreiterkommune in Sachen Energiewende

Die mittelfränkische Stadt Dinkelsbühl produziert rund 1,4-mal so viel Energie, als sie benötigt. Durch ihr Engagement in Sachen Energiewende wurde die Stadt als erste bayerische Kommune zur "Unterstützerin im Team Energiewende" in der Ansbacher Residenz ausgezeichnet.

Dinkelsbühl will unabhängig von Energielieferanten werden

Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) freut diese Auszeichnung. Die Stadt setzt vor allem auf Biogasanlagen, Windkraft und Solarenergie, die Dinkelsbühl mit dem 1,38-fachen an Energie versorgen als nötig. Zum Vergleich: In anderen bayerischen Städten wird nur rund die Hälfte von dem produziert, was verbraucht wird, sagt Hammer. Die Stadt will mit einer eigenen Energiewirtschaftsgesellschaft selbst die gewonnene Energie vermarkten, um unabhängig zu werden und die Energiepreise für die Endverbraucher zu halten. Das sei nicht nur für die rund 12.600 Bürgerinnen und Bürger attraktiv, sondern auch für die in Dinkelsbühl angesiedelten Unternehmen.

Jeder kann "Team Energiewende" unterstützen

Das "Team Energiewende Bayern" ist ein Projekt des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Die Regierung von Mittelfranken als Teil dieses Projekts dient für interessierte und teilnehmende Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände oder Kommunen als Ansprechpartnerin. Mit dem Ziel die Energiewende in Bayern auf verschiedenen Ebenen voranzutreiben berät und fördert die Regierung die einzelnen Mitglieder. Schon einige Verbände oder Unternehmen in Mittelfranken sind beim "Team Energiewende" dabei, Dinkelsbühl ist aber die erste Kommune. Der erste Landkreis wird bald Kulmbach in Oberfranken sein.