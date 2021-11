Dinkelsbühl für US-Sender eine der schönsten Städte Europas

Der US-amerikanische Nachrichtensender CNN hat Dinkelsbühl als eine der schönsten Städte Europas bezeichnet. In einem Artikel nennt der Sender 15 verschiedene Kleinstädte aus ebenso vielen europäischen Ländern. Dinkelsbühl repräsentiert dabei ganz Deutschland, teilte die Stadt mit. "A cute historic center, timbered houses and stout towers - Dinkelsbühl has it all", heißt es in dem Kanal CNN travel. Übersetzt bedeutet das: "Eine niedliche Altstadt, Fachwerkhäuser und stämmige Türme – Dinkelsbühl hat alles."

Dinkelsbühl bereits 2014 zur schönsten Altstadt Deutschlands gekürt

Auch die Romantische Straße erwähnt der Reiseartikel in diesem Zusammenhang. Dementsprechend groß ist die Freude im Rathaus: "Dinkelsbühl darf Deutschland als eine der schönsten Städte in Europa vertreten, das ist echt stark", sagte Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Er sieht den Verdienst beim Marketing der Stadt. Bereits 2014 wurde Dinkelsbühls Altstadt von der Zeitschrift Focus zu der schönsten in Deutschland gekürt.