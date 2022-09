Dinkelsbühl feiert heuer zwei Mal Kinderzeche

Am Freitagabend startet das Jubiläumswochenende für das Festspiel der Dinkelsbühler Kinderzeche. Vor 125 Jahren, im Jahr 1897, wurde das historische Spiel zum ersten Mal aufgeführt. Nach der öffentlichen Probe auf der Freilichtbühne am Wehrgang um 15.00 Uhr, beginnt um 19.30 Uhr der Festabend mit der offiziellen Aufführung mit Orchester. Hier wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Gast sein.

Festspiel und wichtigste Lieder

Am Samstag wird das Festspiel noch zweimal auf der Freilichtbühne aufgeführt, am Abend spielt die Stadtkapelle Dinkelsbühl im Heiliggeistspital mit anschließendem Bürgerfest im Spitalhof. Zum Abschluss werden am Sonntag in der Paulskirche die wichtigsten Musikstücke der Kinderzeche von der Dinkelsbühler Knabenkapelle und dem Festspielorchester zu hören sein.

Aufführung auf der Freilichtbühne einmalig

Noch nie wurde das Festspiel auf der Freilichtbühne aufgeführt, freut sich Kinderzech-Vorstand Max Mattausch. Normalerweise wird sie in der Schranne in der Dinkelsbühler Altstadt gezeigt. Eine andere Umgebung kann auch seine Tücken für das eingespielte Team der Schauspielerinnen und Schauspieler haben. Die Türe geht andersrum auf, erzählt Mattausch lachend: "Da achtet keiner drauf, aber es ist für uns schon entscheidend." Damit sei der Gang auf die Bühne ganz anders. Zusätzlich tritt ein größeres Orchester auf – 47 Musikerinnen und Musiker unterstützen das Festspiel, wie bereits beim ursprünglichen Festspiel 1897.

1897: Festspieluraufführung

Die eigentliche traditionelle Festspielwoche war bereits im Juli, wo rund 1.000 Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühler in historischem Gewand durch die Stadt ziehen. Das Spiel geht auf das historische Kinderzech-Schulfest im 17. Jahrhundert zurück. Die Kinderzeche gilt als immaterielles Kulturerbe. Im Mittelpunkt steht dabei die Turmwärterstochter Lore, die im Dreißigjährigen Krieg die Stadt Dinkelsbühl von den Schweden befreit. Unterstützt wird sie dabei von einer Schar Kinder.

2022 ist Jubiläumsjahr

Im Rahmen des Jubiläumsjahrs wurde bereits im Mai auch eine Kinderlore-Statue eingeweiht. Zwei Veranstaltungen sollen nach dem Jubiläumswochenende noch folgen: Im September wird es noch einen Vortrag zur Geschichte des Festspiels von Kinderzech Neu-Vorstand Max Mattausch geben. Einen Monat später folgt die Verabschiedung des alten Vorstands Hans-Peter Mattausch mit der gleichzeitigen Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste Süd-Deutschland.