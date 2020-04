Dinkelsbühl – ein Ort zum Innehalten

Dinkelsbühl ist ein Ort zum innehalten, sagt Gästeführerin Ute Heiß. Auf ihrer Tour durch die Stadt, die um das Jahr 730 gegründet wurde, geht es auch durch eine hölzerne Tür in den Innenhof des alten Rathauses. "Hier ist der Ursprung der Stadtgeschichte Dinkelsbühl", sagt die Gästeführerin. Das Gebäude ist bereits im Jahr 1361 erstmals urkundlich erwähnt worden. Der Innenhof war damals ein Königshof.

Ein Rathaus mit abwechslungsreicher Geschichte

Das Rathaus hatte über die vielen Jahre seiner Geschichte viele verschiedene Funktionen. Es war Wohnhaus, Rathaus, später mal eine Schule. Heute beherbergt das alte Gemäuer das "Haus der Geschichte", ein Stadt-Museum für Dinkelsbühl. Ute Heiß ist seit sechs Jahren Gästeführerin in der Stadt.

Die Tour geht weiter über den Löwenbrunnen, der das Reichswappen Dinkelsbühls bei sich trägt, bis hin zur katholischen Stadtpfarrkirche St. Georf. Durch romanische Rundbögen geht es hinein.

"Und dann stehen wir drinnen in der Kirche und man muss wirklich nochmal innehalten bei diesem enormen Kirchenschiff. Was auch auffällig ist, sind die hohen Fenster, die für die damalige Zeit eine starke Herausforderung waren, sie so zu bauen, dass das ganze Kirchenschiff stehen bleibt." Ute Heiß, Gästeführerin in Dinkelsbühl

Eine Stadt mit mittelalterlichem Flair

Elf imposante Pfeilerpaare tragen im Inneren der spätgotischen Hallenkirche das abwechslungsreiche Kreuzrippengewölbe. Das Münster inmitten der Altstadt ist für die Dinkelsbühler eine feste Anlaufstelle. Neugeborenen wird im historischen Taufbecken Gottes Segen mitgegeben und junge Paare lassen sich dort trauen. Das mittelalterliche Flair schätzt auch Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer.

"Es gibt wunderschöne Einzelbauwerke und Gassen, wo du immer wieder entdeckst, wie damals die Geschichte eigentlich gelaufen ist. Wie der Brandschutz bei uns aufgestellt worden ist, wie Häuser überbaut worden sind, um uns im öffentlichen Raum die Grundsteuern zu sparen. Viele Geschichten erzählt die Stadt jeden Tag aufs Neue." Christoph Hammer, Oberbürgermeister Dinkelsbühl

Auf der Stadtmauer rund um die Altstadt

Doch es sind nicht nur die Gebäude in Dinkelsbühl, die an die langjährige Geschichte der Stadt erinnern. Auch das Grün in und um den Stadtkern begleitet die Dinkelsbühler bis in die Jetztzeit. Die Stadtmauer führt so – auf den Spuren einstmaliger Angreifer – noch heute einmal rund um die Altstadt, vorbei an blühenden Streuobstwiesen, die damals der Versorgung dienten.

Ein Garten im Biedermeier-Stil

Versteckt – ebenfalls hinter hohen Mauern – befindet sich der Schwarzländer Zwinger Garten. Der rund 180 Meter lange, aber nur zehn Meter breite Garten wurde vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ausgezeichnet. Für die Gartenerlebnisführerin Claudia Wäger eine absolute Ruheoase. Der Garten wurde vor 200 Jahren im Biedermeier-Stil angelegt, sagt Wäger. Nur noch fünf weitere gebe es in ganz Europa, sagt Claudia Wäger. Eine Besonderheit, auf die die Dinkelsbühler noch heute stolz sind, auch wenn er nicht mehr öffentlich zugänglich ist.