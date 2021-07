Dingolfing: Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus

Bei einer Kollision mit einem Bus ist am Dienstagmittag in Dingolfing ein Radfahrer getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Bayerwaldring bei der Dingolfinger Berufsschule.

Zusammenstoß beim Einbiegen in die Berufsschule

Wie die Polizeiinspektion Dingolfing am Abend bestätigte, war ein 74-jährige Busfahrer dabei, von der Ennser Straße in den Bayerwaldring und in die Einfahrt zur Berufsschule Dingolfing abzubiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit dem 77-jährigen Radfahrer kam. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, heißt es von der Polizei.

Ein Sachverständiger sollte den Unfallhergang klären. Die Feuerwehr lenkte währenddessen den Verkehr.