Dingolfing-Landau: Zahl der Neuinfektionen sinkt unter Grenzwert

Gute Nachrichten für die Bürger im Landkreis Dingolfing-Landau: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist laut dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts wieder unter den Grenzwert 50 gesunken. Erstmals seit dem Corona-Ausbruch auf dem Gemüsehof in Mamming vor dreieinhalb Wochen liegt die Zahl der Neuinfektionen erstmals wieder unter diesem Grenzwert.

Infektion beschränkt sich auf Erntehelfer

Anfang Mai hatten sich Bund und Länder nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen auf diesen Grenzwert geeinigt: Wenn innerhalb einer Woche 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet werden, sollten dort strikte regionale Einschränkungen angeordnet werden. Die Bayerische Staatsregierung verzichtete im Landkreis Dingolfing-Landau aber auf Einschränkungen, weil sich die Infektion überwiegend auf die Erntehelfer, als einen abgrenzbaren Personenkreis beschränkte und nicht in die Bevölkerung getragen worden sei.

Dingolfing-Landau hat deutschlandweit meisten Neuinfektionen

Um Mitternacht wurde vom Robert-Koch-Institut für den Landkreis Dingolfing-Landau ein Wert von 47,8 angegeben. Damit ist der niederbayerische Landkreis zwar immer noch deutschlandweit "Spitzenreiter", aber auf der Deutschlandkarte des RKI ist er nicht mehr der einzige rote Fleck. Dingolfing-Landau ist einer von acht Landkreisen und kreisfreien Städten, die orange eingefärbt sind.

Orte in Nordrhein-Westfalen und Hessen auf Platz zwei und drei

Auf Platz zwei und drei folgen Herne in Nordrhein-Westfalen (33,9) und das hessische Offenbach (31,1). In Bayern ist neben dem Landkreis Dingolfing-Landau derzeit nur der Landkreis Altötting vertreten - mit 26,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Für die Menschen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau bedeutet das, dass sie – sofern die Zahl 50 nicht wieder überschritten wird – bald wieder ohne Beschränkungen in Deutschland reisen dürfen.

Reiseerleichterungen für Landkreisbürger

Nach Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise galten seit dem Corona-Ausbruch in Mamming Reisebeschränkungen für die Landkreisbürger. Auch in Hamburg und einigen anderen Bundesländern galt oder gilt ein Beherbergungsverbot für Besucher aus Corona-Hotspots. Es sei denn, die Urlauber weisen einen Negativtest bei der Anreise vor. Andere Länder verlangten eine 14-tägige Quarantäne nach der Einreise.