Dingolfing - die heimliche Hauptstadt der Kreisverkehre Bayerns: Zehn Kreisel im Stadtgebiet, 26 im Dienstbereich der Polizei Dingolfing. Ampeln? Die muss man hier suchen.

Unfälle an Kreuzungen mit Ampeln

An der Kreuzung Richtung Saliltersheim wurde erst im November vergangenen Jahres ein neuer Kreisverkehr errichtet - die Kreuzung galt als Unfallschwerpunkt. Polizist Johann Aigner erinnert sich hier an einen schweren Unfall, der sich damals noch an der Kreuzung mit Ampeln ereignete:

"Ein linksabbiegender PKW-Fahrer übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer und hat ihn runtergefahren. Der Motorradfahrer hat dabei schwere Verletzungen erlitten und ist bis heute arbeitsunfähig." Polizist Johann Aigner

Vorteile von Kreisverkehren

Damit soll Schluss sein. Aigner sieht klare Vorteile für die viel befahrene Stadt Dingolfing mit ihren Kreiseln: langsame Geschwindigkeiten, Verkehr nur aus einer Richtung, keine langen Wartezeiten und weniger Unfälle - wenn dann nur Blechschäden.