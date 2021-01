Dinge können kaputt gehen: Herzschmerz Grund für Blechschaden?

Zu einer Auseinandersetzung, die man eher aus dem Kino kennt, kam es zwischen einer Frau und einem Mann in München-Freimann. Die 23-Jährige fuhr am Dienstagabend mit voller Absicht zweimal mit ihrem Auto in das Auto eines Bekannten - eines vormals sehr guten Bekannten, wie sich später herausstellte.

Auf dem Heimweg abgepasst

Offenbar hatte die Studentin aus dem Landkreis Freising den 26-jährigen Münchner gegen 22 Uhr auf dem Heimweg abgepasst. Sie wartete nämlich mit ihrem Auto in einem Waldweg stehend darauf, dass ihr Opfer auf der Straße vor ihr vorbeifuhr. Dann setzte sie dem Pkw nach, fuhr absichtlich von hinten auf und drängte ihren Bekannten an den Straßenrand. Laut Polizei kam es dort zu einem Wortgefecht zwischen den beiden.

Blechschäden und leichte Verletzungen

Danach entfernte sich die 23-Jährige mit ihrem Wagen, aber nur um zu Wenden und noch einmal frontal in den stehenden Pkw zu krachen, den der Mann vorher verlassen hatte. Sie verletzte sich dabei leicht und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der 26-Jährige, der nach der Crash-Aktion die Polizei gerufen hatte, blieb unverletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Was der Grund für den emotionalen Ausbruch und die Auto-Attacke war, ist bislang nicht bekannt, nur soviel: Die Beteiligten hätten eine Vorbeziehung gehabt, so die Polizei.