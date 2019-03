Dillinger Nachtumzug: U-Haft nach Messerstichen

Der traditionelle Dillinger Nachtumzug lockte am Freitag trotz Nieselregens rund 10.000 Besucher an. Viele hatten Spaß, um die anderen kümmerte sich die Polizei:

Ein 17-Jähriger hat während des Dillinger Nachtumzugs zwei Personen mit einem Messer verletzt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord ging gegen 21.30 Uhr der Notruf ein. Ein junger Mann war offenbar mit einer anderen Person so heftig in Streit geraten, dass zwei Passanten aufmerksam wurden und sich in die Auseinandersetzung einmischten.

Unbeteiligter am Unterarm schwer verletzt

Der 17-Jährige zog kurze Zeit später ein Messer und verletzte eine der Personen schwer am Unterarm. Ein Notarzt musste die stark blutende Wunde versorgen. Die Polizeibeamten konnten den flüchtenden Täter kurz darauf später in Dillingen festnehmen. Er wurde am Samstag wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizei hat alle Hände voll zu tun

Es war nicht der einzige Polizei-Einsatz in der Dillinger Faschingsnacht. Kurz vor 20 Uhr wurden die Beamten auf einen 35-Jährigen aufmerksam, der einen Teleskopschlagstock am Hosenbund trug. Ihm droht eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch bei zahlreichen Handgreiflichkeiten mit überwiegend blutenden Nasen und diversen Platzwunden musste die Polizei einschreiten.