Dillinger Landrat will bestmöglichen Hochwasserschutz

Dem Dillinger Landrat Leo Schrell ist ein schlüssiges Gesamtkonzept wichtig, das im Hochwasserfall möglichst gewährleisten soll, dass die Infrastruktur der Region funktionsfähig bleibt, also zum Beispiel Straßen, Schienen, Elektrizität, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und damit auch Krankenhäuser und Altenheime. Das teilte Schrell in einer Pressemitteilung mit. Wenn für so ein Gesamtkonzept Flutpolder nötig seien, dann stehe Schrell auch dazu, sagte sein Sprecher Peter Hurler zum BR.

Was sagt der neue Umweltminister zum Hochwasser-Konzept?

Weil kurz nach den Wahlen die Diskussion um Streichung von Flutpoldern aus dem Gesamtkonzept wieder aufgeflammt ist, hat Landrat Schrell den neuen bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber in den Landkreis eingeladen. Der Minister hat bereits zugesagt, jedoch steht noch kein genauer Termin fest. Schrell erwartet sich von dem Besuch belastbare Informationen, wie die weiteren Planungen des Ministeriums zur Umsetzung des Hochwasserschutz Aktionsprogramms Schwäbische Donau im Speziellen und an der bayerischen Donau im Gesamten aussehen sollen.

Überraschung im Koalitionsvertrag: Verzicht auf Flutpolder

Im Koalitionsvertrag von CSU und FW stand - für viele, wie auch FW Landrat Leo Schrell überraschend - dass geplante Polder in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen/Landkreis Donau-Ries) sowie in Eltheim und Wörthhof (Landkreis Regensburg) verzichtet werden soll.