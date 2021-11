Dillinger Krankenhaus: Andrang beim "Mitarbeiter-Boostern"

Großer Andrang beim "Mitarbeiter-Boostern" im Dillinger Krankenhaus: Am Freitag waren in kürzester Zeit alle Plätze vergeben. 36 Mitarbeiter konnten bis zum Nachmittag ihre dritte Corona-Impfung erhalten.

Nächster Booster-Termin mit zwei Impfteams

Weil die Nachfrage so groß ist, werden beim nächsten Impftermin am dritten Dezember gleich zwei Impfteams vom Wertinger Impfzentrum anrücken. Mitorganisiert hat das Ganze Chefarzt Dr. Wolfgang Geisser: Man könne es sich kaum leisten, dass Mitarbeiter wegen Corona ausfielen. Impfen sei einfach das A und O, Kontaktbeschränkungen zudem wichtiger denn je. Er könne nicht mehr ruhig schlafen – die Situation verschärfe sich immer mehr.

Intensivstation belegt, Personal knapp

Auch im Dillinger Krankenhaus ist die Intensivstation immer wieder fast oder ganz voll belegt, es steht -wie überall- wenig Personal zur Verfügung. Geplante Operationen werden abgesagt.

Chefarzt lehnt Impfpflicht nur für Pflegepersonal ab

Von einer Impfpflicht nur fürs Pflegepersonal ist der Chefarzt unterdessen nicht überzeugt: Man wisse immer noch nicht, wo die vielen Ansteckungen herkämen, so Geisser. Viel passiere sicher auch im Freundes- oder Familienkreis. Wenn schon eine Impfpflicht, dann müsse sie für alle gelten. Die sei nicht per se böse, es gebe sie auch in anderen Bereichen.