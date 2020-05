Dillinger Heim: Bewohner empfangen Besuch in der Kapelle

Herrmann Keller und seine Frau leben im Heilig-Geist-Stift in Dillingen an der Donau, einem Senioren- und Pflegeheim. Seit acht Wochen musste das Ehepaar wegen der Corona-Pandemie auf Besuch von den drei Kindern, den Enkelkindern und Urenkeln verzichten.

Treffen in der Kapelle möglich

Stiftsleiter Siegfried Huber hatte schließlich eine Idee, die den Bewohnern der Einrichtung trotzdem Besuch ermöglichte. Er ließ in der Stiftskapelle Tische aufstellen. Die Bewohner sitzen seither an einem Tisch, von ihrem Besuch am anderen Tisch getrennt durch ein Gitter. So ist genug Abstand gewährleistet.

Wochenlang keine Besuche wegen Corona

So kann das Ehepaar Keller seine jüngste Tochter Nicola sehen. Normalerweise hat sie ihre Eltern ein- bis zweimal pro Woche besucht. Jetzt ist sie froh über die Lösung mit der Kapelle. "Da kommt man nicht in Verlegenheit, den anderen zu umarmen oder ähnliches", sagt sie.

Gesundheit geht vor

Es gehe ja nicht nur um ihre Eltern, sondern um alle Heimbewohner. "Dass die gesund bleiben, ist das Wichtigste." Nicola liegt es aber auch am Herzen, ihre Eltern zu sehen. Besonders ihre demente Mutter. In den vergangenen Wochen sei ihre Mutter viel ruhiger geworden, findet Nicola. Ob die Mutter die Tochter nach so langer Zeit erkannt hat? Nicola ist sich nicht sicher.

Corona-Regeln werden beachtet

Umso wichtiger, dass Besuche langsam wieder erlaubt werden. Das sieht auch Stiftsleiter Huber so. "Die Demenz ist ja die Krankheit des Vergessens. Je länger die Abstände werden, desto größer die Gefahr, dass das Wiedererkennen wirklich schwindet." Eins ist aber klar: Während der Corona-Pandemie sind Besuche nur mit Hygienemaßnahmen und Abstandhalten möglich.