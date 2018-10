Dillinger Ausbildungsmodell soll Hausärztemangel verringern

Gesundheitsministerin Melanie Huml gibt heute in München den Startschuss für das Programm "Beste Landpartie". Dahinter steckt ein Konzept zur Ausbildung von Hausärzten, das am Dillinger Krankenhaus entwickelt worden ist und dort seit fünf Jahren erfolgreich praktiziert wird. Das Ziel: Mehr Medizinstudenten für die Arbeit als Allgemeinmediziner in ländlichen Regionen begeistern. In Mühldorf am Inn hat man das Dillinger Projekt nach Ministeriumsangaben bereits übernommen. Nun folgen zwei zusammengehörende Kliniken in Eichstätt und Kösching. In Nordbayern sollen ebenfalls drei bis vier Lehrregionen rund um Erlangen entstehen.

Ausbildung in Klinik und Hausartzpraxis

Laut Ulrike Bechtel, Chefärztin der Inneren Medizin in Dillingen und zuständig für das Projekt, haben seit 2013 schon 140 Medizinstudierende an dem Projekt im Dillinger Krankenhaus teilgenommen. Das Besondere dabei: Die Studenten sind zum Beispiel in ihrem Praktischen Jahr nicht nur in der Klinik tätig, sondern bekommen auch bei niedergelassenen Hausärzten Einblicke in den praktischen Alltag eines Landarztes. Auch in der fünfjährigen Ausbildung zum Facharzt werden die jungen Medizinerinnen und Mediziner speziell für das Arbeiten in einer Hausarztpraxis vorbereitet.

Chefärztin Bechtel will Studenten für Arbeit als Hausarzt begeistern

Das Erfolgskonzept habe sich bewährt, so Ulrike Bechtel. Das Programm werde mittlerweile bundesweit nachgefragt: Nur noch die Hälfte der Studierenden bei dem Projekt kommt aus Bayern, der Rest aus ganz Deutschland. Bechtel führt das auf die ihrer Meinung nach exzellente Ausbildung in Dillingen zurück. Man versuche, die Studenten frühzeitig für die Region und die Arbeit "draußen auf dem Land" zu begeistern. Die Vorteile seien, dass man als Hausarzt auf dem Land Patienten meist über Jahrzehnte hinweg begleite und so regelrecht eine Familienmedizin betreibe. Außerdem würden Hausärzte auf dem Land mehr verdienen - einfach deshalb, weil es nicht so viel Konkurrenz wie in der Stadt gibt. Auch wenn das häufig bedeutet, dass die Landärzte längere Arbeitszeiten haben.

Dillinger Modell lässt Hausarztquote steigen

Studien der TU München haben gezeigt, dass ein viel größerer Prozentsatz der in Zusammenarbeit mit dem Dillinger Krankenhaus ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte Hausarzt auf dem Land werden will, als Studenten, die nur in den Städten studieren und praktizieren.

Bechtel beklagt fehlende Medizinstudienplätze

Laut Chefärztin Ulrike Bechtel löse das Projekt aber nicht das Problem des Ärztemangels generell. Ihrer Meinung nach müsste es viel mehr Medizin-Studienplätze in Deutschland geben. In Bayern sei die Situation noch etwas besser. Auch weil man in Augsburg ab 2019 Medizin studieren könne.