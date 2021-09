Dilettantisch gestohlen: Friedhofsdiebe in Nürnberg vor Gericht

Die Metallgegenstände an den insgesamt 165 Gräbern in Fürth waren jeweils fest verankert und hatten einen Gesamtwert von mehr als 66.000 Euro. Die beiden Männer im Alter von 58 und 31 Jahren sollen tagsüber den Friedhof ausgekundschaftet und entsprechende Gräber mit Feuchttüchern gekennzeichnet haben.

Diebesgut nach Tat nur noch Schrottwert

In der Nacht kehrten sie zurück und traten ihr Diebesgut aus den Verankerungen, so die Anklage. Dabei haben sie die Metallvasen, Grablichter und Schalen derart stark beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert hatten. Sie verkauften ihre Beute als Altmetall an Recyclingunternehmen, wobei sie sich als rechtmäßige Eigentümer ausgaben, so die Anklage.

Auf diese Weise sollen sie lediglich rund 3.500 Euro erhalten haben. Den beiden wird laut Anklage schwerer Diebstahl mit Sachbeschädigung und mit Störung der Totenruhe, sowie Betrug vorgeworfen. Ein zweiter Verhandlungstermin ist für den 10. September angesetzt.