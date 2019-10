Digitalministerin Gerlach: "Gamer nicht pauschal verurteilen"

"Es wird momentan so getan, als wären die Gamer auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite", sagte Gerlach in der BR-Sendung Zündfunk (Bayern 2) mit Bezug auf Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dieser hatte nach dem Terroranschlag von Halle gefordert, dass die Ermittler und Behörden in Sachen Rechtsextremismus ihren Blick mehr auf "die Gamer-Szene" richteten. Statt zwischen Gamern und Nicht-Gamern, sagte Gerlach, gelte es zwischen der freiheitlichen demokratischen Gesellschaft und radikalen Extremisten zu unterscheiden.