Digitalisierung neu gedacht: Aschaffenburg startet EU Projekt

Konferenz ist eigentlich nicht das richtige Wort für die Veranstaltung an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Der Genaue Titel lautet "Dialog City Unconference". Auf Englisch, weil es ein Internationales Projekt ist. Unconference, weil es ungleich einer richtigen Konferenz keine konkreten Themenvorgaben gibt. Aber genau das entspricht der Idee.

Digitalisierung muss dem Bürger dienen

Eric Leiderer, Bürgermeister und Digitalreferent von Aschaffenburg, hat "Dialog City" auf den Weg gebracht. Die Grundannahme ist, dass Digitalisierung, die von Stadträten beschlossen und dem Bürger von oben diktiert wird, nur selten von ebendiesen Bürgern akzeptiert wird. Außerdem sagt er, müsse die digitale Idee dem Bürger auch in seiner analogen Lebensrealität von Nutzen sein. Wie wichtig das für die Digitalisierung ist, weiß Professor Klaus Zindler, Vizepräsident der TH Aschaffenburg. Er forscht unter anderem zum Thema autonomes Fahren. "Bei aller technischen Entwicklung muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und auch im Autonomen Auto muss der Mensch am Ende die Entscheidungshoheit haben", erklärt er.

Europaweites Projekt

Ursprünglich hatte Eric Leiderer die Idee beim Bundesinnenministerium vorgestellt. Da wurde sie abgelehnt. Bei der EU stieß er auf offenere Ohren. Inzwischen arbeiten fünf Städte aus fünf Ländern an dem Projekt. Aus Griechenland, Italien, Frankreich und Österreich sind Gäste angereist, oder online zugeschaltet. Eine Million Euro hat die EU zur Verfügung gestellt, um "Dialog City" als Entwicklungsplattform und Ideenforum weiterzuentwickeln. Aschaffenburg leitet das Projekt.

Zurück zum Begriff Unconference, ohne konkrete Themenvorgaben. Die Themen, über die bei der Veranstaltung gesprochen werden soll, werden erst während der Veranstaltung entwickelt. Einzig die Rahmenbedingungen sind definiert. Digitales und Analoges Leben sollen verknüpft werden. Bürger sollen eingebunden werden. Und alles soll Nachhaltig sein.

Digitale Projekte sollen demokratischer werden

Digital und Analog ergibt Dialog – so erklärt Leiderer die Namensfindung. Doch Dialog ist hier auch in seiner eigentlichen Bedeutung zu betrachten. Im Kern möchte "Dialog City" eine Plattform sein, auf der Bürger und Entscheidungsträger gemeinsam Ideen zur Digitalisierung entwickeln. Die Stadt möchte ihre Bewohner also als unverzichtbaren Teil der Digitalisierung einbinden. Digitalisierung soll in Zukunft also nicht nur Teamwork sein, sondern ein, auf den Menschen fokussierter, demokratischer und gesellschaftlicher Prozess.

Der Startschuss für "Dialog City" ist erfolgt. Bis Ende 2025 sollen Projekt und Ideen weiterentwickelt werden. Dazu haben die Veranstalter auch Künstler eingeladen. Das Leitmotiv des Projekts kommt von der Grafikerin Ulrike Mahr und fasst die Grundgedanken des Projekts bildlich zusammen. Die Auftaktveranstaltung an der TH Aschaffenburg wird von der Künstlerin Brigitte Seibold protokolliert im sogenannten Graphic Recording. Die entstehenden Bilder sollen kurzfristig auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.