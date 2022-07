Digitalisierung: Grundschule Jettingen-Scheppach ausgezeichnet

Pauline posiert mit rosa Sonnenbrille und sommerlichem Hut. Ihre Freundin fotografiert sie mit einem Tablet vor einer grünen Wand. Denn Pauline hat etwas ganz Besonderes mit den Fotos vor: „Ich baue da gleich auf meinem Tablet einen anderen Hintergrund rein und zwar den hier am Meer.“ Nach einigen Minuten hat es die Zweitklässlerin tatsächlich geschafft. Das Bild wirkt, als ob Pauline am Strand liegen würde. Lehrerin Monika Schäfer muss nur gelegentlich Fragen ihrer Schüler beantworten: „Die Kinder zeigen sich gegenseitig viel. Ein Kind entdeckt was, das andere sagt dann, hey wie geht das? Und so tauschen sie sich miteinander aus.“

Kinder erwerben Medienkompetenz

Die Fotos sind aber nur Teil eines größeren Projekts. Die Schülerinnen und Schüler erstellen E-Books zum Thema „Sommer“, die andere Kinder dann wieder zum Lernen nutzen können. Sie erfahren dabei, wie man mit den Geräten richtig umgeht, aber auch, wie man im Internet recherchiert und welche Bilder, Videos oder Töne für sein eigenes Projekt nutzen darf. Schulleiter Andreas Spatz betont, dass die Geräte nur dann zum Einsatz kommen, wenn wirklich ein Mehrwert für die Schüler entsteht. Wie beispielsweise im Matheunterricht.

Schüler werden Lehrer

Louis hat sein Tablet in eine Halterung geklemmt und drückt auf den Record-Knopf, um ein Video zu starten. Dann beginnt er, mit einem Zirkel zu zeichnen: „Als Erstes machen wir eineinhalb Zentimeter große Kreise.“ Schulleiter Spatz hält diese Art des Unterrichts für überaus sinnvoll: „Wenn die Schülerinnen und Schüler es anderen erklären, dann bedeutet das, dass sie den Stoff zuvor verstanden haben müssen.“ Jedes Kind hat übrigens sein eigenes Gerät, doch kann das an einer Grundschule überhaupt gut gehen?

Umgang mit den Tablets

Bislang sind nur ein paar Eingabestifte kaputtgegangen, aber noch kein Tablet, versichert Spatz: „Die Schülerinnen und Schüler passen gut darauf auf, denn sie behalten ihre Geräte ja von der ersten bis zur vierten Klasse“. Finanziert wurden diese übrigens von der Gemeinde. Die Lehrerinnen und Lehrer bekommen zudem regelmäßig Fortbildungen, um zum Beispiel bei neuen Apps am Ball zu bleiben. Schon vor über fünf Jahren hatte die Schule Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen, was vor allem auch während der Pandemie hilfreich war.

Preisträchtiger Unterricht

„Hallo Frau Schäfer“, Pauline winkt in die Kamera ihres Tablets. Sie sitzt daheim am Esstisch und macht Hausaufgaben. Hat sie damit Probleme oder einfach nur Fragen, kann Pauline ihre Lehrerin über das Tablet anrufen. Ihre Mutter, die selbst an einer Realschule arbeitet, war begeistert, wie gut gerade auch das Homeschooling während des Lockdowns funktionierte: „Der Kontakt zur Schule war immer da, sie war nie alleine und konnte immer nachfragen“, sagt Christine Jaschek und ist mit diesem Lob nicht allein. Vor kurzem wurde die Grundschule Jettingen-Scheppach mit dem Innovationspreis Isi Digital für ihr Schul- und Unterrichtskonzept ausgezeichnet – als beste Grundschule in ganz Bayern.

