Digitales Bayern: Ministerin Gerlach präsentiert ihren Plan

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hatte einen kleinen Scherz in ihr Statement eingebaut: "Jetzt muss der heute im Kabinett beschlossene Digitalplan erstmal ausgedruckt werden, gebunden werden, per Post dann an alle versendet werden." - Nein, so soll es nicht es laufen, der Plan werde "natürlich digital zur Verfügung gestellt". Das sagte Gerlach bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung am 7. März, also vor rund zwei Wochen.

Allerdings: Trotz dieser Ankündigung ist der Plan bislang noch überhaupt nicht einsehbar – weder analog noch digital. Zuerst will ihn Gerlach in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch dem Landtag vorstellen. Der "Digitalplan Bayern" enthalte rund 200 Maßnahmen, die den Freistaat technologisch zukunftsfest machen sollen. Das Vorhaben der Regierung sei das Ergebnis einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit unter Federführung des Digitalministeriums. Auch Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände waren über eine Online-Plattform aufgerufen, sich mit Ideen an dem Maßnahmenpaket zu beteiligen.

Grüne: Staatregierung will sich detaillierter Kritik entziehen

Die Opposition kritisiert, dass der Digitalplan nicht mal den Parlamentariern im Vorfeld der Landtagssitzung zur Verfügung gestellt wurde. "Das finde ich fast eine Frechheit", sagt Helmut Kaltenhauser, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Auch der Digitalexperte der Grünen im Landtag, Benjamin Adjei, ist mit dem Vorgehen der Ministerin nicht einverstanden: "Das macht eine Bewertung sehr schwierig." Laut Adjei werden die Abgeordneten wohl live während der Sitzung eine Mail mit den Maßnahmen erhalten – bei einem Umfang von 200 Maßnahmen brauche es aber eigentlich gute Vorbereitung. Die Staatsregierung wolle sich einer detaillierten Kritik während der Plenardebatte entziehen, so Adjei. Auf Anfrage teilt das Ministerium mit, es sei "ein ganz normaler Vorgang".

Klimaschutz als ein Thema der Regierungserklärung

Inhaltlich will sich Gerlach in ihrer ersten Regierungserklärung mit mehreren Schwerpunkten beschäftigen. Zum einen soll es um digitale Kompetenzen gehen, also um Maßnahmen, die die bayerische Bevölkerung in der Breite befähigen sollen, mit neuen Technologien umzugehen. Außerdem will die Ministerin Möglichkeiten aufzeigen, wie der Freistaat öffentliche Daten besser nutz- und verfügbar machen kann. Konkret geht es zum Beispiel um Simulationsmodelle für eine effizientere Planung der Energieversorgung – welche Auswirkungen haben einzelne Parameter, die sich innerhalb eines Modells verändern?

Als weiteren Schwerpunkt will Gerlach digitale Lösungen für den Klimaschutz vorstellen. "Mit innovativen Steuerungselementen erreichen wir den Umbau hin zu einem Energiesystem mit dem Ziel der Klimaneutralität, ohne Verbote", sagte die Ministerin bei der Pressekonferenz vor zwei Wochen.

FDP: "Die Fäden müssen zusammengehalten werden"

FDP-Politiker Kaltenhauser blickt reserviert auf die anstehende Regierungserklärung: "Allzu groß sind meine Erwartungen nicht." Zum eine komme der Plan mit mehr als vier Jahren seit Bestehen des Staatsministeriums reichlich spät. Zum anderen habe Judith Gerlach schlicht zu wenig Entscheidungsbefugnis. Tatsächlich liegt die Krux von Digitalpolitik darin, dass sie meist auch die Ressorthoheit anderer Ministerien betrifft – sei es beim Breitbandausbau oder in den Schulen. "Die Fäden müssen zusammengehalten werden", sagt Kaltenhauser. In Bayern sei das nicht zu sehen, stattdessen verhandle beispielsweise das Kultusministerium eigenständig mit Softwarefirmen über Digitalisierung an Schulen.

500 Millionen Euro für den Digitalplan - doch wie kommt die Summe zustande?

Bis zur Veröffentlichung des Plans bleibt in Teilen auch die Frage offen, wie sich die finanziellen Mittel zusammensetzen. Laut Gerlach stehen für den Digitalplan Bayern 500 Millionen Euro im Haushalt 2023 bereit. Bei einem Blick in den aktuellen Haushaltsentwurf, den der Landtag in der kommenden Woche verabschieden will, sind für das Digitalministerium selbst allerdings lediglich rund 113 Millionen Euro ausgewiesen. Grünen-Politiker Adjei vermutet, dass es sich bei der Ankündigung nicht um "neues Geld" für neue Projekte handelt, sondern stattdessen viele bereits laufende Projekte summiert wurden. Laut Ministerium ergibt sich der Betrag aus der Summe der für 2023 veranschlagten Mittel "für die im Digitalplan genannten Projekte aller Ressorts".

Aufklärung, welche dieser Projekte dabei neu gestartet werden und welche bereits existieren, könnte die Regierungserklärung von Ministerin Judith Gerlach am Mittwochnachmittag bringen.

BR24live überträgt die Regierungserklärung samt erster Runde der Aussprache der Abgeordneten.