Digitalisierung: Coburgs Bürger können nun einfacher bezahlen

Städtische Rechnungen und Mahnungen können in Coburg ab sofort auf einfachem Wege digital bezahlt werden. Das teilt die Stadt Coburg mit.

QR-Code scannen und einfach online bezahlen

Demnach sind auf den entsprechenden Formularen wie Gewerbeanmeldungen, Mahnungen oder Büchereiausweisen QR-Codes abgedruckt, die einfach mit dem Handy gescannt werden können. Einer der beiden Codes führe zu einer fertig ausgefüllten Online-Überweisung, der zweite zum externen Bezahldienstleister Paypal.

Weiterer Schritt hin zur Digitalisierung

"Wir freuen uns, dass wir diesen Service als eine von sehr wenigen Kommunen in Deutschland anbieten können", erklärt Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). Die Stadt Coburg gehe damit einen weiteren Schritt hin zur Digitalisierung.

"Natürlich kann man Anträge weiterhin auf gewohnten, nicht-digitalen Wegen, stellen. Auch Rechnungen lassen sich nach wie vor analog bezahlen." Dominik Sauerteig (SPD), Coburgs Oberbürgermeister

Auch das Bezahlen von Strafzetteln soll komfortabler werden

Bei den Bürgern kämen die Bestrebungen der Stadt derweil gut an. So seien beispielsweise binnen einer Woche zwei Drittel aller Familienpässe digital verlängert worden. In Zukunft sollen auch Strafzettel einfach digital per Paypal beglichen werden können. Dadurch solle das Bezahlen noch komfortabler gemacht werden, so Sauerteig. In der Oberpfalz verteilt die Polizei bereits digitale Strafzettel.