Digitalisierung auf dem Stundenplan: "Ein cooles Gefühl"

Im Computerraum der Mittelschule Altenkunstadt suchen der 16-jährige Paul und die gleichaltrige Sabrina aus einem Karton kleine Pappschachteln aus. In diesen Schachteln stecken Sensoren, die sie später an verschiedenen Stellen im Schulhaus anbringen können. Die beiden Jugendlichen der zehnten Klasse haben sich für das Wahlpflichtfach Technik entschieden, in vier Wochenkursen befassen sie sich praxisnah mit Sensorik und der Digitalisierung.

Wenig Theorie – viel Praxis

Der Digitalisierungskurs beginnt in dieser Woche mit einer kurzen Wiederholung des Erlernten aus der vergangenen Woche. Uplink, Downlink, LoRaWan, die Schülerinnen und Schüler sind fit und kennen die Fachbegriffe. Vermittelt wird das Thema Digitalisierung von David Rotenberger und Salma El Maizi. Die beiden belegen die dualen Studiengänge Elektrotechnik und Informatik und arbeiten für ein regionales Digital-Unternehmen.

Er selbst hätte sich in seiner Schulzeit einen solchen Kurs gewünscht, berichtet David Rotenberger. Schließlich werde das Thema Digitalisierung immer wichtiger. Bei der Vermittlung legen er und Salma El Maizi den Schwerpunkt auf die Einbindung und das Mitmachen der Schülerinnen und Schüler, und das kommt gut an.

Schülerinnen und Schüler bringen Sensoren an

Mit einer Leiter und verschiedenen Sensoren ausgestattet, ziehen die Jugendlichen los. Erster Halt ist die Aula der Mittelschule. Dort kleibt der 16-jährige Paul seinen Licht-Sensor an die Decke, ein paar Meter vom Hintereingang entfernt. Als er wieder von der Leiter gestiegen ist, sieht er die gesendeten Daten schon in Echtzeit auf dem Tablet.

Das sei schon ein cooles Gefühl, wenn der Sensor, der auch noch seinen Namen trägt, jetzt quasi live zu sehen sei, erzählt Paul stolz. Der Sensor soll erkennen, zu welcher Uhrzeit in der Aula das Licht aus- oder eingeschaltet ist. Dass diese Daten am Ende auch noch dazu beitragen können, Energie zu sparen, freut den Teenager.

Großer Lerneffekt bei den Jugendlichen

Schülerin Sabrina bringt ihren Sensor in einem Flur an, direkt unter einer Leuchte. Ihr Sensor misst in Zukunft, ob das Licht im Gang an ist, obwohl niemand da ist oder ob es aus ist, wenn jemand vorbei läuft. Auch Sabrina ist mit Eifer dabei, sie freut sich, dass ihr Sensor etwas bewirken kann. Für Fachlehrerin Emel Maisch an der Mittelschule Altenkunstadt ist der Digitalisierungskurs eine richtig gute Sache. Die Digitalisierung komme nicht nur, sondern sei eigentlich schon omnipräsent.

In der Zukunft werde es auch immer mehr handwerkliche Jobs geben, in denen Informatik und Elektrotechnik eine große Rolle spielen werden, so Maisch. Deshalb sei ein solches Projekt sehr sinnvoll, um die Schülerinnen und Schüler frühzeitig an die Themen heranzuführen und das Interesse zu wecken.

Digitalisierung wichtig für Energie- und Umweltthemen

Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit der Schule und ehrenamtlich durch das regionale Unternehmen RNC durchgeführt. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen das Thema Digitalisierung näher zu bringen und greifbar zu machen, so Inhaber Siegbert Reuther. Es freue ihn, wenn man mit dem Projekt den Nerv der Schülerinnen und Schüler getroffen habe. Die Bereiche Digitalisierung und Monitoring spielten auch bei der Bewältigung von Energie- und Umweltproblemen in der Zukunft eine große Rolle, so Reuther. An der Mittelschule Altenkunstadt sollen dabei jetzt schon die Sensoren der engagierten Schülerinnen- und Schüler mithelfen.