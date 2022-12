Digitalisierung an den Schulen: Fortschritte und ein Versprechen

Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen nach dem Willen von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) in wenigen Jahren standardmäßig mit Laptops oder Tablets in die Schule gehen. Dazu soll der Freistaat den Eltern dann einen Zuschuss bezahlen. Und auch jede Lehrkraft in Bayern soll ein "personalisiertes mobiles Endgerät" vom Staat bekommen, verspricht Piazolo, und zwar schon bis zum Schuljahresende. Dabei geht es um insgesamt 150.000 Laptops und Tablets.

Er selber hätte diesen digitalen Ausbau an den Schulen noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten, so der Kultusminister.

Lehrerverband sieht noch "viele Baustellen"

Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband bestätigt, die Schulen hätten enorme Fortschritte in der Digitalisierung gemacht. Trotzdem bleibe noch viel zu tun, so BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann, denn manchmal sei zwar die technische Ausstattung da, aber das WLAN fehle. An anderen Schulen wiederum gebe es zwar die technische Ausstattung und das WLAN aber es fehle an Menschen, die diese technische Ausstattung ans Netz ins Laufen bringen: "Also wir haben schon noch viele Baustellen, aber freilich ist es schön, wenn wir Schritte gehen."

Lehrerverband: Es fehlen 4.000 Lehrkräfte an Bayerns Schulen

Gebraucht würden nun einfach mehr Lehrkräfte an den Schulen, die sich nach der Pandemie um die Kinder kümmern können, so die BLLV-Präsidentin: "Wir brauchen medienkompetente Schülerinnen und Schüler, ja! Aber erst mal brauchen wir die Kinder, die wieder ins Leben richtig zurückkommen, die sich etwas was zutrauen und die auch spüren: ich bin als ganzer Mensch gefragt." Insgesamt fehlen in Bayern derzeit 4.000 Lehrkräfte, so der BLLV.