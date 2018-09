18.09.2018, 14:47 Uhr

"Digitalisierung aber g'scheit!" Kabarettistin Lisa Fitz

Lisa Fitz denkt manchmal in ihrer Heimat Niederbayern beim Wort "Netz" eher an Spinnen als an Handynetze - so schlecht ist der Ausbau dort. Für sie ist das teilweise sogar geschäftsschädigend. Deshalb ist sie bei #MeinWunschAnBayern dabei.