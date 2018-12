Digitalgipfel: Merkel warnt vor Spaltung durch digitalen Wandel

In der jetzigen Phase komme es darauf an, alle Teile der Gesellschaft mitzunehmen und keinen zurückzulassen, sagte die Kanzlerin auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Nürnberg. Es dürften sich keine neuen Eliten herausbilden. "Das muss eine Erfolgsgeschichte werden wie die soziale Marktwirtschaft es auch war. Wohlstand für alle muss auch im digitalen Zeitalter die Zukunftsmelodie sein", so Merkel. Dazu sei eine Bildungsoffensive auch in der beruflichen Bildung und im Mittelstand nötig.

Merkel: Berufsbilder müssen sich an digitalen Wandel anpassen

Die Berufsbilder in Handel, Handwerk und Industrie müssten sich an den digitalen Wandel anpassen. Hier seien zwar vor allem die Branchenprimusse gefragt, die alle anderen mitziehen, aber die Bundesregierung wolle diesen Prozess so gut wie möglich unterstützen.

"Wir haben weltweite Champions. Aber wir haben die Durchdringung in die Masse der mittelständischen Unternehmen noch nicht so weit vorangebracht wie das sein sollte." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel kontert Bitkom-Kritik

Vor dem Hintergrund des Streits zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt für die Bildung hatte der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, zuvor die Bildungshoheit der Länder in Frage gestellt. Es sei nicht zu verstehen, warum ein junger Mann in Bremen andere Fertigkeiten brauche als einer in Bayern. In ihrer Antwort verteidigte Merkel den Bildungsföderalismus und dessen Vielfalt. Im Scherz erklärte sie, es sei zwar schlecht, wenn nicht alle Kinder das Richtige lernten. Umgekehrt sei es aber gut, dass es nicht alle Kinder treffe, wenn in den Schulen Falsches gelehrt werde. Hoffnung setzt die Kanzlerin in das bis 2022 geplante Bürgerportal von Bund, Ländern und Kommunen.