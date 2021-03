Digitales Training: FC Lauingen bekommt Sepp-Herberger-Urkunde

Training trotz Corona-Pandemie

So ist es Holz und seinen Trainerkollegen offenbar gelungen, die jungen Sportler auch in dieser schwierigen Zeit ohne persönlichen Kontakt bei der Stange und vor allem in Bewegung zu halten. Die Auszeichnung mit dem Preis der Sepp Herberger Stiftung ist für Trainer Mathias Holz eine "schöne Anerkennung". Es sei toll, dass so ein kleiner Verein diese Aufmerksamkeit vom DFB und ganz Deutschland bekomme. Mit den 2.000 Euro Preisgeld will er, sobald das wieder möglich ist, ein Trainingscamp für die Mannschaften organisieren.

Sepp Herberger Stiftung lobt mehrere Geldpreise aus

Die Sepp Herberger Urkunden sind am Montagabend im Mannheimer Rosengarten verliehen worden. Im Rahmen dieser Feierstunde mit prominenten Größen des deutschen Fußballs wurden Geldpreise im Wert von insgesamt 55.000 Euro vergeben. Preise gab es in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, "Corona-Engagement" sowie eben "Fußball Digital" .

Die Sepp Herberger Stiftung des deutschen Fußball-Bundes DFB ist benannt nach dem früheren Nationalspieler und Weltmeister-Trainer von 1954. Sie ist die älteste Fußballstiftung Deutschlands und unterstützt unter anderem Projekte im Behindertenfußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen oder zur Förderung des Fußball-Nachwuchses.