Aschaffenburg: Digitalministerin eröffnet Gründerzentrum

Marianne Hock, die Leiterin des neuen Gründerzentrums in der Aschaffenburger Werkstraße, bezeichnet die Einrichtung als "Inkubator" – als Brutkasten, in dem junge Unternehmen aufwachsen, sich vernetzen und weiterentwickeln können. So wolle man innovative Unternehmen und digitale Geschäftsideen an den Untermain holen und kluge Köpfe in der Region halten.

Digitales Gründerzentrum Aschaffenburg als "Brutkasten"

Gerade die Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft sei wichtig, betont Hock. Dass auch die Wirtschaft den Kontakt zu den Start-ups sucht, beweise die Tatsache, dass über 25 Firmen das Gründerzentrum unterstützen. Den Jungunternehmern steht in der Alten Schlosserei neben Büro- und Konferenzräumen, die für sie rund um die Uhr zugänglich sein sollen, auch eine Lounge mit Küche zur Verfügung. Außerdem werden Gründungs- und Finanzberatungen angeboten, Coaching und Workshops. Alle sechs Wochen sollen Kaminabende stattfinden, bei denen Start-Ups ihre Erfahrungen austauschen können.

Freistaat fördert Projekt mit Millionenbetrag

Die Alte Schlosserei steht auf dem Werksgelände der Aschaffenburger Stadtwerke. Laut Stadt Aschaffenburg förderte der Freistaat Bayern das Projekt an den Standorten Aschaffenburg und Lohr an Main mit gut drei Millionen Euro. Die beteiligten Gebietskörperschaften – die Städte Aschaffenburg und Lohr, sowie die Landkreise Miltenberg und Aschaffenburg – tragen 200.000 Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Wettbewerb sollte Digitalisierung in Bayern ankurbeln

Außerdem sind zahlreiche Unternehmen aus der Region finanziell und institutionell beteiligt. Partner sind IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Zentec. 2016 hatte das Bayerische Wirtschaftsministerium einen Wettbewerb für die Errichtung von Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten im Bereich Digitalisierung ausgeschrieben: Mit insgesamt rund 80 Millionen Euro sollen im Rahmen der Initiative Gründerland.Bayern "neuartige Gründerzentren und ein einzigartiges Ökosystem entstehen", hieß es.