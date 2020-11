Digitales Gedenken an Reichspogromnacht in München

Normalerweise würde heute - am 82. Jahrestag der Reichspogromnacht - eine Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus in München stattfinden, und die Namen jüdischer Opfer würden öffentlich verlesen. Heuer kann wegen Corona nur im Internet an das dunkle Kapitel in der Stadtgeschichte erinnert werden.

Signal für Hetzjagd in ganz Deutschland

9. November 1938. Im Alten Rathaus hat sich am Abend fast die gesamte NS-Elite versammelt, Propagandaminister Josef Goebbels hält eine hasserfüllte Rede gegen das, wie er sagt, „internationale Judentum“. Es ist das Signal für eine Hetzjagd auf Juden in ganz Deutschland. Noch in derselben Nacht brennen Synagogen, jüdische Geschäfte und Einrichtungen werden zerstört, Wohnungen systematisch verwüstet. Allein in München sterben 26 jüdische Bürger.

Aus der Heil- und Pflegeanstalt in die "Tötungsanstalt"

Dieses Jahr wird auch besonders an die 191 Juden erinnert, die in der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar untergebracht waren und später in der „Tötungsanstalt“ Hartheim in Österreich ermordet wurden. Ihre Namen und Lebensgeschichten sollten eigentlich am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße verlesen werden. Wegen Corona geschieht das nun mit einem verkürzten Programm digital im Internet.

Gedenkakt und Verlesung von Namen im Internet

Um 15 Uhr werden die Aufnahmen veröffentlicht und um 19 Uhr dann auch der Gedenkakt – mit Vorträgen und Lesungen aus historischen Quellen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sprechen Grußworte.