Digitaler Wochenmarkt - Regionale Produkte online bestellen

Regionale Produkte einkaufen, schont die Umwelt. Am einfachsten geht das beim Erzeuger vor Ort oder am Wochenmarkt. Doch nicht überall gibt es solche Märkte, und viele Verbraucher haben auch gar nicht mehr die Zeit, zu den einzelnen Produzenten zu fahren. Das haben zwei Unternehmerinnen aus Fürth erkannt und bieten mit ihrer "Hofladenbox" regionale Waren mit Lieferservice an.

Online regionale Produkte bestellen

Online können Kunden regionale Produkte verschiedener Direktvermarkter bestellen. Aus rund 600 Produkten von knapp 50 regionalen Anbietern können die Kunden auswählen. Das geht von Obst und Gemüse, Eier und Milchprodukten über Backwaren, Fleisch und Fisch und sogar Blumen.

Kurze Lieferketten

Der Verbraucher profitiert, weil er nicht selbst zum Wochenmarkt fahren muss um regional erzeugte Produkte zu kaufen. Der Vorteil für die Hersteller der Produkte: Die Lieferketten für die Waren sind kurz, sie brauchen keinen eigenen Stand auf dem Wochenmarkt. Die regionalen Erzeuger und Hersteller stellen ihre Produkte selbst auf die Seite der Hofladenbox und bestimmen auch den Preis selbst.

Wochenmarkt online

Der Kunde wählt die Produkte über einen Online-Warenkorb aus, bestellt und bezahlt. Immer freitags liefert die Hofladenbox die Onlinebestellung aus. Für Verpackung und die Auslieferung kassiert sie einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz.