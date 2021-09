23.09.2021, 11:45 Uhr

"Digitaler Virenkiller": Desinfektionsroboter am Rhön-Klinikum

High-Tech gegen Viren und Bakterien: Im Kampf unter anderem gegen Corona bekommen in Bayern zunächst acht Krankenhäuser einen Desinfektionsroboter. In Unterfranken, am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt, ist der "digitale Virenkiller" schon im Einsatz.