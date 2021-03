Digitaler Impfpass aus Altötting wird Vorbild für Deutschland

Die Idee von Altöttings Landrat Erwin Schneider wurde anfangs ein wenig belächelt: Er hat seit Ende Januar in seinem Landkreis – mit Hilfe eines Start-ups aus Köln – den digitalen Impfpass eingeführt. Doch nun wird das Projekt zum nationalen Vorreiter.

Kinderarzt Ronald Schmid wurde vor sechs Wochen am Impfzentrum Altötting gegen das Coronavirus geimpft. Neben einem Eintrag in das gelbe Impfbuch, hat er noch etwas Besonderes: Eine weiße Plastikkarte, darauf ein QR-Code, den Ronald Schmid per Handy oder App abrufen kann.

Landrat: Die Rettung des digitalen Impfpasses kommt aus Altötting

Damals war die Plastikkarte mit dem QR-Code in Altötting noch ein Pilotprojekt. Aber nun ist klar: die Technologie wird nationales Vorbild sein. Denn das Kölner Start-up, das sie entwickelt hat, hat nun – neben IBM und anderen Technikfirmen – den Auftrag für den deutschlandweiten, digitalen Impfpass bekommen. Der Altöttinger Landrat Erwin Schneider ist stolz auf diese Entwicklung:

"Wenn man da eine Idee kreiert und die macht dann bundesweit Schule, dann ist das schon auch, glaube ich, ein gewisses Aushängeschild für den Landkreis, dass wir nicht die letzten sind in der Truppe, sondern in diesem Fall die ersten. Also wenn praktisch die Rettung des digitalen Impfpasses aus Altötting kommt, dann freut einen das." Erwin Schneider, Landrat von Altötting