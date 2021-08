Digitaler Impfpass: Apotheken arbeiten Rückstau ab

Das Sicherheitsproblem auf dem Zentralserver wurde eigentlich pünktlich zum Ferienbeginn behoben. Doch die Apotheken konnten den Riesenansturm registrierwilliger Kunden auch Tage danach kaum bewältigen.

So wollten sich laut Robert-Koch-Institut an manchen Tagen 60.000 Geimpfte pro Stunde für einen digitalen Impfpass anmelden.

Bayerische Apotheken arbeiten Rückstau ab

In Bayern sei das Ausstellen des digitalen Impfdokuments wieder gut angelaufen, hört man in den Apotheken. Man arbeite den Rückstau zügig ab, berichtet etwa Ralph Laves von der Münchner Feilitzsch-Apotheke.

Gerade die Urlaubszeit dürfte die Nachfrage nach digitalen Impfzertifikaten anheizen: Urlauber, die aus einem Land nach Deutschland zurückkehren, das nicht als Risikogebiet eingestuft ist, können ihre Testpflicht auch mit einem Impfzertifikat am besten auf dem Smartphone erfüllen.

Bei einer Einreise aus einem Virus-Variantengebiet ist aber ein zusätzlicher negativer-Covid19-Test notwendig.

Um lange Warteschlangen in den Apotheken zu vermeiden, sollten sich Kunden vorher am besten online anmelden, so der allgemeine Rat. Dann bekomme man hoffentlich ohne technische Pannen noch rechtzeitig vor Reiseantritt seinen digitalen Impfpass.

Sicherheitsexperten konnten fiktive Apotheke anmelden

Zu dem Rückstau war es gekommen, weil das System nach dem Aufdecken einer schweren Sicherheitslücke vorübergehend deaktiviert wurde. Experten hatten es mit verhältnismäßig wenig Aufwand geschafft, eine frei erfundene Apotheke im Portal des Deutschen Apothekerverbandes zu registrieren und damit beliebig Impf-Zertifikate auszustellen.