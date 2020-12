vor 30 Minuten

Digitaler Festakt: Bayerische Verfassung wird 74 Jahre alt

Am 1. Dezember 1946 nahmen Bayerns Bürger die Verfassung in einer Volksabstimmung an. Heute wird deshalb wie jedes Jahr der Verfassungstag mit einem Festakt gefeiert – wegen Corona allerdings diesmal nur digital.