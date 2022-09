Digitaler Erinnerungsort zum Olympia-Attentat 1972 geht online

Das Gedenken an das Olympia-Attentat von 1972 soll mittels einer eigenen Website und einer interaktiven App aufrechterhalten werden. Ziel sei es, die Geschehnisse vom 5. September 1972 detailliert aufzuarbeiten, teilte der Landkreis Fürstenfeldbruck mit.

Raum für Zeitzeugen und Hinterbliebene

Im Zentrum stünden dabei das Gedenken an die zwölf Opfer sowie der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, wo das Attentat sein tragisches Ende genommen habe. Auch Zeitzeugen und Hinterbliebene der Opfer kämen zu Wort, heißt es.

Vorfälle vor 50 Jahren

Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen Mitglieder der israelischen Olympia-Mannschaft in München als Geiseln genommen. Die Befreiungsaktion im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck endete in einem Blutbad. Am Ende starben elf Israelis, ein bayerischer Polizist und fünf Geiselnehmer.

Offizieller Gedenkakt mit Bundespräsident Steinmeier

Am Montag hatte im Fliegerhorst der zentrale Gedenkakt zum 50. Jahrestag stattgefunden, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilgenommen hatte.