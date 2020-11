Digitale Weihnachtsfeiern: So feiern Bayerns Unternehmen

Steuerberater Tomas Di Stasio packt ein großes Päckchen aus – und das, obwohl die Weihnachtsfeier seiner Steuerkanzlei erst heute Abend beginnt. Farben, Pinsel, Leinwand, Staffelei und eine Schürze: Im großen Paket ist alles drin für einen Mal-Workshop später.

Zwar hat der Steuerberater mit seinen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon oft im Rahmen eines solchen Mal-Workshops Weihnachten gefeiert. In diesem Jahr läuft es aber etwas anders als sonst: Statt gemeinsam in einem Restaurant bei Glühwein und Essen zu malen, wird das Team in Kleingruppen von zu Hause aus malen. Eine Online-Weihnachtsfeier.

Ein Mal-Workshop als Online-Weihnachtsfeier

Das weihnachtliche Malen leitet die Künstlerin Miriam Schelle an. Die Münchnerin ist rund 170 km von den Weihnachtsfeiernden in Nürnberg entfernt. Deswegen stehen Kamera, Laptop und gute Beleuchtung vor ihr bereit. An dieses Online-Set-Up ist die sie bereits gewöhnt – ungefähr 25 solcher Sessions hat sie betreut. "Das Schwierigste ist es, zu sehen, wie weit alle Teilnehmenden mit dem Malen sind. Wenn man den Kurs in einem Restaurant gibt, kann man darauf individueller eingehen. Online müssen die Teilnehmer immer wieder ihr Bild in die Kamera halten", erzählt die Künstlerin. Auch trotz solcher Herausforderungen war für den Steuerberater Tomas Di Stasio klar: "Die Weihnachtsfeier ausfallen zu lassen, kam für uns nicht in Frage. Vor allem, wenn nicht einmal klar ist, wann man das Ganze nachholen kann."

Technologieunternehmen setzt auf vielfältiges Weihnachtsprogramm

Weihnachten als Remote Event - das wird auch die Angestellten von Microsoft Deutschland erwarten. Ein starker Kontrast zu den sonst bunten Mottoparties. Bianca Bauer ist für die Interne Kommunikation des Technologieunternehmens zuständig und hat schon früh in diesem Jahr begonnen, die alternative Weihnachtsfeier anders zu planen.

"Bei uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, die Weihnachtsfeier, die sonst wirklich immer eine Präsenzveranstaltung war, einfach virtuell abzubilden", sagt Bianca Bauer. Die Weihnachtszeit bei Microsoft starte deshalb etwas anders als sonst, mit einem steuerfreien Bonus, bezahltem Team-Mittagessen und digitalem Adventskalender. Statt der Weihnachtsparty am Abend ist ein digitaler Weihnachtstag geplant, der "das Gemütliche in die Homeoffices" bringen soll, so Bianca Bauer. Auch hier stehen den Angestellten verschiedene Online-Workshops zur Auswahl: Yogastunde, Backkurs oder Nachhilfe im Geschenkeverpacken.

Vorab werden Pakete an die Angestellten verschickt mit Weihnachtsleckereien und Überraschungen für Kinder – die sind beim Weihnachtstag nämlich direkt mit eingeladen. Eine große Chance, wie Bianca Bauer findet: "Die Integration von denen, die praktisch mit im Homeoffice sind, ist etwas ganz Besonderes. Man kann Kindern, dem Partner oder der Partnerin so auch mal zeigen, wie die eigene Arbeitswelt aussieht."

Regensburger Start-Up veranstaltet digitalen Christkindlmarkt

Das Start-Up Anybill aus Regensburg hat eine App entwickelt, die digitale Kassenbons erstellen kann. Aber nicht nur das Produkt, auch die Arbeitsweise des 15-köpfigen Teams ist schon lange digitalisiert. So zum Beispiel durch Treffen in einer digitalen Kaffeeküche, wie Lea Frank, Mitgründerin von Anybill, berichtet.

Trotz aller Gewohnheit - für Weihnachten entwickelt das Team gerade etwas ganz Besonderes: Einen virtuellen Christkindlmarkt. Verschiedene Kleingruppen werden jeweils einen "Stand" betreiben, der online besucht werden kann. "Eine Gruppe hat sich zum Beispiel ein Weihnachts-Pub-Quiz ausgedacht, bei dem es mehrere Kategorien mit Fragen geben wird. Der Rest wird dann in kleinen Gruppen zusammenarbeiten, in denen gemeinsam die Fragen beantwortet werden", verrät Gründerin Lea Frank. Aber noch nicht alle Stände sind fix – im Gespräch sei zum Beispiel auch ein Online-Glühwein-Tasting.

Online-Weihnachtsfeiern sind gute Alternative, aber kein Ersatz

Das Team der Steuerkanzlei Di Stasio hat im Mal-Workshop gerade den letzten Pinselstrich gesetzt. Immer wieder wird miteinander gescherzt und virtuell mit ein, zwei Wein angestoßen. Am Ende dann halten alle nach der Reihe ihre Kunstwerke in die Kamera.

Dass sein Team Spaß bei der Online-Weihnachtsfeier hatte, freut auch Tomas Di Stasio. Nur mit dem Ton hätte es ab und an gehapert: "Man muss sich beim Zuhören ziemlich konzentrieren. Es ist wie an einem großen Tisch – man versucht, alle gleichzeitig zu verstehen. Aber das ist über die Lautsprecheranlage gar nicht so einfach." Die Online-Weihnachtsfeier sei eine gute Alternative, meint der Steuerberater. Aber er hofft trotzdem, dass Corona nächstes Jahr um die Zeit überstanden ist und wieder an einem Tisch gemeinsam gemalt werden kann.