Digitale Webetafeln in Fürth warnen nun auch vor Katastrophen

Sirene, Warn-App am Handy, Lautsprecherdurchsagen: Künftig haben die Katastrophenschützer in der Stadt Fürth eine weitere Möglichkeit die Bevölkerung zu warnen. Auf den großen LED-Werbetafeln im Stadtgebiet können Gefahrenhinweise eingeblendet werden. Sechs der modernen Werbeanlagen stehen an gut frequentierten Straßen. Außerdem sind fünf weitere Tafeln im Hauptbahnhof an das Warnsystem angeschlossen.

Warnanlagen wieder mehr im Blickpunkt

Vor nicht allzu langer Zeit seien Sirenen abgebaut worden, sagt Fürths Katastrophenschutz-Chef Christian Gußner bei der Vorstellung der neuen Anlage. Das hatte zur Folge, dass längst nicht mehr überall die Bewohner gewarnt werden können. "Jetzt haben wir gemerkt, dass das vorschnell war und wir wieder Warnanlagen brauchen." Derzeit prüft die Stadt weitere Standorte für Sirenen. So wie andere Städte in Bayern, zum Beispiel Ansbach. Da passt das Angebot der Firma Ströer, die die Werbeanlagen betreibt, gut ins Konzept.

Zentrale Steuerung

In der höchsten Warnstufe werden die Katastrophenschutz-Informationen direkt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf die LED-Tafeln übertragen. Das seien Warnungen von nationaler Tragweite, so Fürths Ordnungsreferent Mathias Kreitinger.

Bei regionalen Ereignissen können die Feuerwehr, die Integrierte Leitstelle oder der lokale Krisenstab die Warnungen veranlassen. "Wir können die Bevölkerung so auch auf regional begrenzte Gefahrenlagen aufmerksam machen und sie beispielsweise dazu auffordern, bestimmte Gefahrenbereiche zu meiden", sagt Gußner.

Bayernweiter Ausbau geplant

In Erlangen gibt es diesen Warn-Service bereits. In Nürnberg sollen die digitalen Werbeanlagen demnächst umgerüstet werden, heißt es vom Betreiber Ströer. Damit werde ein regionales Katastrophenwarnsystem geschaffen. Für die Städte entstehen keine Kosten. In Bayern will die Firma Ströer ihre LED-Werbetafeln Zug um Zug aufrüsten. In Ingolstadt funktioniere das Warn-System bereits, in München werde es im Herbst freigeschaltet, sagt eine Unternehmenssprecherin.