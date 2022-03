Digitale Prüfungen in der Schule - Kann das funktionieren?

Digitalen Unterricht gibt es schon länger, was es bislang noch nicht gab: Prüfungen in digitaler Form. Bayern will das ändern und schickt jetzt 15 Testschulen vor, um zu schauen, wann und wo sich digitale Prüfungen lohnen könnten. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt der Stiftung Bildungspakt Bayern, bei dem sowohl Real- und Mittelschulen, als auch Gymnasien die digitalen Ansätze testen.

Digitale Lateinprüfung - so funktioniert es

Eine Testschule ist das Gymnasium Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn. Dort hat Lateinlehrer und Schulleiter Andreas Rohbogner zusammen mit einem Kollegen eine erste Probe-Schulaufgabe entwickelt, welche die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse bereits am PC absolvieren mussten. Die Aufgabe: Ovids Metamorphosen übersetzen.

Bei der Konzeption der Schulaufgabe gab es allerdings ein Problem: Die verwendete Software kann manchmal Feinheiten zwischen verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten nicht erkennen und wertet die vom Schüler gewählte Version als falsch, obwohl sie doch möglich wäre. "Wir mussten uns also ein paar andere Aufgaben überlegen", so Andreas Rohbogner. Einzige Bedingung: Die Aufgaben mussten einer Übersetzung gleichwertig sein. So lautete eine der Aufgaben: "Die Übersetzung ist durcheinander geraten - bringe die Sätze per Drag and Drop in die richtige Reihenfolge!" In 45 Minuten mussten die Schüler diese und auch andere Fragen - etwa zur Grammatik beantworten. Danach konnte die Prüfung direkt ausgewertet werden - mit nur einem Mausklick.