Digitale Corona-Teststation für Stadt und Landkreis Fürth

Bis zu 500 Menschen täglich sollen von Montag an (07.09.2020) in einer digital ausgestatteten Covid-19-Teststation auf Corona getestet werden. Die gemeinsame Einrichtung von Stadt und Landkreis wird zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth (AGNF) betrieben.

Oberbürgermeister und Landrat: "Herausforderung gemeinsam meistern"

"Mit der AGNF steht uns ein schlagkräftiger und regional bestens vernetzter Partner zur Seite“, lobt Landrat Matthias Dießl (CSU). Man danke allen Beteiligten, vor allem der AGNF, dass sie in so kurzer Zeit ein solches Testzentrum hochfahren werden. Gerade in der momentanen Situation sei es wichtig, dass alle Verantwortlichen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, um so die Herausforderungen gemeinsam zu meistern, sind sich Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und Landrat Matthias Dießl (CSU) einig.

Corona-Testung nur nach Voranmeldung möglich

Kommende Woche nimmt die Corona-Teststation neben dem BRK-Katastrophenschutzzentrum im Golfpark Fürth-Atzenhof ihren Betrieb offiziell auf. Online-Termine können aber bereits vorab vereinbart werden. Die Buchungsplattform ist ab sofort freigeschaltet. Außerdem ist eine Voranmeldung per E-Mail (testzentrum@agnf.org) und telefonisch unter der Rufnummer (0911) 47 71 31 80 möglich.

Angebot zum Covid-19-Test gilt für alle

Prinzipiell steht das digitale SARS-CoV-2 Testzentrum allen Bewohnern von Stadt und Landkreis zur Verfügung. Schwerpunktmäßig sollen sich dort aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen, Lehrkräfte und Schulpersonal sowie Mitarbeitende aus infektionsgefährdeten Bereichen testen lassen, wie zum Beispiel Alten- und Pflegekräfte. Das Angebot gilt außerdem für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Geöffnet ist die Teststation werktags von 08.00 bis 16.00 Uhr.