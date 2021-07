Digitale Bildung und KI: Nürnberg Digital Festival startet

Das Nürnberg Digital Festival ist in der Region die zentrale Veranstaltung in Sachen Digitalisierung. Digitale Trends und Entwicklungen werden vorgestellt und diskutiert. An den zehn Festival-Tagen sind rund 150 Veranstaltungen online oder vor Ort in Nürnberg geboten, so die Organisatoren.

Nürnberg Digital Festival nicht nur für Digital-Nerds

Das Programm richtet sich dabei nicht nur an Digital-Experten, sondern an alle Menschen, die sich für das Thema Digitalisierung interessieren, sagt Ingo Di Bella, Initiator des Nürnberg Digital Festival. Auch zahlreiche Organisationen und Unternehmen aus der Metropolregion nehmen teil. "Mit unserem diesjährigen Festivalprogramm zeigen wir einmal mehr, was für Innovationskraft und Knowhow in der Metropolregion Nürnberg steckt", so der Festival-Initiator.

Digitale Bildung ist ein Schwerpunkt beim Nürnberg Digital Festival

Neu im Programm ist das Thema Nachhaltigkeit und welchen Beitrag Digitalisierung und technologische Innovationen dafür leisten können. Weitere Schwerpunkte beim Digital Festival sind unter anderem die Themenfelder Handwerk und Digitalisierung sowie digitale Bildung. "Der Distanzunterricht hat die Themen digitale Bildung und Kompetenzen in den Fokus der Gesellschaft gerückt", betont Ingo Di Bella. Die Corona-Pandemie habe dabei gezeigt, dass digitale Bildung in Deutschland noch ganz am Anfang steht. Auf dem Digital Festival sollen Schülern verschiedener Jahrgangsstufen und Lehrkräften erste digitale Kompetenzen vermittelt bekommen. Zudem würden ihnen neue Konzepte sowie Werkzeuge der digitalen Bildung an die Hand gegeben, so Di Bella.

Neunte Ausgabe des Nürnberg Digital Festival

Das Nürnberg Digital Festival – zuvor Nürnberg Web Week – findet seit 2012 jährlich statt. Als offenes Netzwerk verbindet das Festival Menschen und Organisationen aus Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kultur in der Metropolregion Nürnberg.