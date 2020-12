Digitale Ausstellung: Schüler zeigen Hofer Migrationsgeschichten

"Neue Heimat Hof" – unter diesem Titel hat das Hofer Stadtmuseum eine neue Ausstellung eröffnet. Und zwar komplett digital. So kann man die sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten von zugezogenen Neu-Hoferinnen und -Hofern aus der ganzen Welt nacherleben.

Migration hat viele Gesichter

Das Besondere: Schülerinnen und Schüler des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums (JCRG) in Hof haben in einem Projekt-Seminar die sehr persönlichen Migrations-Entscheidungen von acht Frauen und Männern aufbereitet. Eine Brasilianerin berichtet von ihrem Auslandssemester in Deutschland, eine Polin von ihrem Umzug aus Liebe zu ihrem deutschen Mann und ein 18-Jähriger von seiner Flucht vor den Taliban aus Afghanistan.

Mit dem Projekt wollte die Hofer Schüler-Gruppe zeigen, dass die Begriffe "Migration" und "Integration" nicht nur auf Krieg und Flucht reduziert werden können.

"Menschen werden aus vielen verschiedenen Gründen getrieben, ihre Heimat zu verlassen, was jedoch nicht als negativ anzusehen ist.“ Schülerinnen und Schüler des JCRG in einer Mitteilung

Verschiedene digitale Ausspielwege der Ausstellung

Ihre digitale Ausstellung wird bis 10. Januar auf der Homepage des Hofer Stadmuseums präsentiert und ist auch auf verschiedenen weiteren digitalen Ausspielwegen wie Instagram und Youtube und einer eigenen Homepage des Projekt-Seminars zu sehen.