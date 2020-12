Digitale Ausstattung: SPD-Politiker kritisiert Piazolo

Arif Tasdelen, (MdL) Integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sieht erhebliche Probleme bei der digitalen Ausstattung von Kinder aus Migrationsfamilien.

"Aktuell ist unser Bildungssystem tatsächlich da noch gar nicht darauf vorbereitet." Arif Tasdelen

Erhebliche Probleme

Tasdelen kritisierte besonders die technische Ausstattung der Schüler: "Ich kenne auch im Umfeld viele, die zu Hause die Endgeräte nicht haben. Oder diejenigen, die die Endgeräte haben, haben das schnelle Internet zu Hause nicht. Und diejenigen, die beides haben, sind darauf angewiesen, dass quasi ihre Eltern ihnen helfen können mit den Zugangsdaten. Auch da gibt es erhebliche Probleme."

Ausstattung von Schulseite gefordert

Der integrationspolitische Sprecher der SPD Landtagsfraktion fordert, dass von Schulseite mehr Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, und dass die Kinder bei der Digitalisierung fit gemacht werden. Auf die Frage, wer denn da handeln müsste, sagte Tasdelen: "Der bayersiche Kultusminister Michael Piazolo natürlich."

Ärger in der Koalition

Die Schulpolitik sorgt auch für Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern CSU und den Freien Wählern. Ministerpräsident Markus Söder verlangt von Kultusminister Michael Piazolo, dass ab Januar sämtliche Schwierigkeiten behoben sind. Auslöser für die Forderung sind Probleme mit der Online-Lernplattform Mebis und weitere Missverständnisse.

Herrmann räumt Defizite bei Digitalisierung ein

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hatte am Mittwoch im BR Defizite bei der Digitalisierung der Schulen eingeräumt. "Was natürlich unbefriedigend ist, wenn die elektronischen Systeme nicht funktionieren", räumte Hermann im Hinblick auf den Absturz der Lernplattform Mebis ein. "Das muss nach den Ferien wieder funktionieren", forderte Hermann und verwies dabei auf seinen Austausch mit Kultusminister Piazolo. Die Pandemie habe Defizite in der Digitalisierung aufgezeigt.

FW-Fraktionschef Florian Streibl sagte dagegen, in einer Koalition arbeite man zusammen und stelle keine gegenseitigen Ultimaten oder verteile Schuldzuweisungen.

Piazolo räumt Software-Probleme ein

Der kritisierte Minister Piazolo rief angesichts der Mebis-Pannen die Schulen dazu auf, sich breit aufzustellen und einen Mix verschiedener Möglichkeiten für die Vermittlung von Inhalten zu nutzen. Neben Mebis könne auch MS Teams verwendet werden, sowie andere Videokonferenztools oder Cloud-Lösungen, sagte Piazolo dem Bayerischen Rundfunk. Nach Angaben des Kultusministers sei in den vergangenen Monaten die Serverkapazität für Mebis verachtfacht worden. Erste Analysen zeigten aber, dass nicht der Server das Problem sei, sondern die Software.