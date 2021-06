Digitale Ämter? Bayern verwaltet oft noch analog

Deutschland liegt auf Platz 21 im Ranking der 27 EU-Staaten. Das sagt eine aktuelle Studie der EU-Kommission zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Immerhin: ein Platz besser als 2019. Vielleicht liegt dieser Fortschritt an der Corona-Pandemie, die allerorts die Digitalisierung enorm beschleunigt haben soll.

Onlinetermin statt Nummer ziehen

Etwa bei der Zulassungsstelle München. Wer früher ein Auto zulassen wollte, der musste immer viel Zeit mitbringen, eine Nummer ziehen und dann hieß es oft warten und warten und warten.

Inzwischen gibt es Termine über die Website des Kreisverwaltungsreferates. Wer zum gebuchten Termin erscheint, der hält zeitnah die frischgepressten Nummernschilder in Händen – vorausgesetzt, man hat alle notwendigen Unterlagen von Zuhause mitgebracht. Das ist ein erster Schritt, aber noch keine voll digitalisierte Verwaltung, bei der der Bürger alles am Küchentisch erledigen kann.

Weniger Vorschriften wegen der Corona-Pandemie

Auch Wilfried Schober vom Bayerischen Gemeindetag bestätigt einen Digitalisierungsschub durch die Coronapandemie: "Die Verpflichtung, größere Digitalisierungsprojekte europaweit auszuschreiben, wurde in der Pandemie ausgesetzt. Das hat alles viel einfacher und besonders schneller gemacht."

Allerdings: Alle 2.056 bayerischen Städte und Gemeinden zu digitalisieren, erfordere viel Personal, und Computerexperten seien knapp. Wer nicht früh genug dran war, bleibe jetzt erst einmal analog, so Schober. Privatfirmen zahlten oft auch besser, was für die gefragten Spezialisten natürlich attraktiver sei, und die öffentliche Verwaltung gehe dann personalmäßig leer aus.

An Geld mangelt es nicht

Schon Ende 2019 hat der Freistaat das 42-Millionen-Euro-Förderprogramm "Digitales Rathaus" aufgelegt. Das sei "eine echte Kraftspritze für die Digitalisierung", so Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach auf der Ministeriumswebsite. "Vor allem die Digitale Verwaltung wird einen kräftigen Schub erfahren."

Außerdem sind Freistaat und Kommunen durch das Bundesgesetz zur "Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen" bis Ende 2022 verpflichtet, wichtige Anträge online verfügbar zu machen. Bayern will sogar schon bis Ende dieses Jahres die wichtigsten Anträge online stellen. Allerdings, bis heute wurden erst 8,4 Millionen Euro aus dem Förderprogramm abgerufen, sodass die "Kraftspritze" offenbar noch nicht überall wirken konnte.

Datenschutz als Digitalisierungshindernis?

Misstrauen der Bevölkerung und komplizierte Vorschriften beim Datenschutz werden immer wieder als Grund für die angezogene Handbremse bei der Digitalisierung genannt. Dem widerspricht Thomas Petri, der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz: "Gerade die Datenschutzregeln, die angeblich ach so stark bremsen, gelten nach der Datenschutz-Grundverordnung gleichermaßen für die Unternehmen und Behörden. Ich halte den Hinweis auf den Datenschutz vielleicht punktuell für berechtigt, im Wesentlichen aber für vorgeschoben." Im Gegenteil, das Datenschutzrecht könne bei der Digitalisierung helfen, da "ein verbriefter guter Datenschutz Vertrauen schafft", so Petri.

Corona-Warn-App: Inzwischen erfolgreich

Die Corona-Warn-App: Oft belächelt, zwischenzeitlich fast vergessen oder doch eine Erfolgsgeschichte? "Stand heute hat es über 28 Millionen Downloads gegeben – EU-weit ein unangefochtener Rekordwert!", betont der bayerische Datenschutzbeauftragte. Gerade weil sie die Daten ihrer Nutzer schütze, sei sie die erfolgreichste App in Europa und von den Menschen so gut angenommen. Mit den neuen Funktionen, wie dem digitalen Impfpass, wird die Nutzung der App noch weiter zunehmen.

Nürnberg bereits mit digitaler Zulassungsstelle

Anders als die Münchner finden die Nürnberger auf der Website ihrer Stadtverwaltung den Button "Zulassungsangelegenheiten online erledigen", die KFZ-Zulassungsstelle im Internet. Hier wird man von einem digitalen Assistenten zu verschiedenen Eingabemasken geleitet. Man gibt die Fahrzeugbriefnummer oder ein Wunschkennzeichen für sein neues Auto ein – zum Schluss kann man sich dann ein Formular ausdrucken, mit dem man sich seine Nummernschilder bei einem privaten Dienstleister herstellen lassen kann. Die Plaketten versendet die Zulassungsstelle dann per Post, zum Selbstaufkleben.

Was geht heute schon digital?

So weit wie die Nürnberger sind bisher nur wenige Zulassungsstellen in Bayern. Aber wöchentlich kommen auf vielen Ämtern neue Onlineangebote hinzu. "Wir arbeiten da auch zusammen", erklärt André Knabel, Leiter des Nürnberger Amtes für Digitalisierung und Prozessorganisation. "Wenn wir einen neues Onlineangebot fertig haben, dann stellen wir es gern Augsburg oder München zur Verfügung. Umgekehrt natürlich auch." Anders als in Zusammenarbeit sei die Mammutaufgabe nicht zu leisten.

Die Hundesteuer, Anwohnerparkausweise, Wunschkennzeichen oder Meldebescheinigungen beantragen – das geht heute schon bei vielen Bayerischen Gemeindeverwaltungen online. Allerdings muss man oft länger suchen, bis man die Angebote auf den Rathaus-Websites findet. "Da wollen wir noch besser werden", sagt auch André Knabel von der Stadt Nürnberg.

In Deutschland ist vieles kompliziert

"In der (Corona-)Krise wird deutlich, was auch in 'normalen' Zeiten immer öfter Sorgen bereitet: Deutschland ist, denkt und handelt zu kompliziert." Das sei ein wichtiger Grund, warum es in Deutschland so schleppend vorangeht. Zu diesem Ergebnis kommt der Nationale Normenkontrollrat, ein Beratungsgremium, das die Bundesregierung unter anderem bei der Digitalisierung und dem Abbau von Bürokratie berät. Für die Studie "Monitor Digitale Verwaltung" haben die Autoren eine Grafik entworfen, die zeigen soll, wie kompliziert die Entscheidungsprozesse sind.