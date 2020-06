Fleischproduzent kritisiert Pläne zum Verbot von Werkverträgen

Der Fleischwarenhersteller Wolf mit Sitz in Schwandorf kritisiert die Pläne der Bundesregierung, Werkverträge bis 2021 zu verbieten. Wie das Unternehmen mitteilt, sei es darauf angewiesen, Mitarbeiter über Werkverträge oder über Arbeitnehmerüberlassungsagenturen zu beschäftigen. Grund seien starke Schwankungen in der Nachfrage.

Branche: Starke Nachfrage-Schwankungen erfordern Werkverträge

Die Nachfrage könne sich wöchentlich um 100 Prozent ändern, sagte der Geschäftsführer des Schwandorfer Fleischproduzenten Wolf Bernhard Oeller. Die Produktionsmenge von Grillartikeln zum Beispiel könne in den Monaten April bis Juni bis zu 40 Prozent steigen. Im Februar seien knapp 213.000 Kilogramm hergestellt worden, im April seien es trotz des europaweiten Lockdowns bereits 540.000 Kilogramm gewesen. Diese Schwankungen könne das Unternehmen nur durch Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge ausgleichen.

Unternehmen weist auf strenge Hygienemaßnahmen hin

Bei einem Verbot von Werkverträgen könne die Nachfrage nicht mehr gedeckt werden, außerdem gingen Arbeitsplätze verloren, so Oeller. Für die Praxis der Werkverträge spreche außerdem, dass die Mitarbeiter auf Mindestlohn-Niveau oder besser beschäftigt würden. In Bezug auf die Corona-Pandemie habe das Unternehmen seine Hygieneregeln noch einmal verschärft. Es würde Abstand gehalten, Schichten seien getrennt und es gelte ein Rotationsprinzip in der Belegschaft. Wolf hat seinen Sitz in Schwandorf und produziert an vier Standorten in Bayern und Thüringen. Nach Angaben des Unternehmens setzt es mit 1.800 Mitarbeitern jährlich rund 330 Millionen Euro um.

Gewerkschaft begrüßt Regierungspläne

Die Gewerkschaft Nahrungsmittel-Genuss-Gaststätten (NGG) befürwortet dagegen die Pläne zum Verbot von Werkverträgen. Es könne nicht sein, dass Tätigkeiten, die den Kernbereich des Unternehmens betreffen, von externen Mitarbeitern erledigt werden, sagte Kurt Haberl von der NGG Niederbayern. Für dieses Modell befürchtet Haberl Verstöße gegen Arbeitszeitregeln sowie Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohns. Die Unternehmen würden die Verantwortung dafür dann auf die Subunternehmen schieben, die die Arbeitskräfte anbieten. Erhebungen in Bayern gebe es dazu aber nicht, so Haberl.

Kabinett will Werkverträge ab 2021 verbieten

In Fleischfabriken soll ab 1. Januar 2021 das Schlachten und verarbeiten von Fleisch nur noch mit Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Dafür Werkverträge zu vergeben wäre dann nach den Plänen des Bundeskabinetts nicht mehr möglich. Hintergrund der geplanten Auflagen ist die Kritik an den Arbeitsbedingungen. Außerdem dürften die jüngsten Corona-Virus-Ausbrüche in Fleischfabriken eine Rolle spielen.