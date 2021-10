Differenzen: Kliniken Nordoberpfalz trennen sich von Vorstand

Die Kliniken Nordoberpfalz trennen sich von ihrem Vorstand Thomas Egginger. Zwischen Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschaftern und der Beraterfirma für die Restrukturierung habe es "erhebliche Differenzen" über die Ausrichtung des Unternehmens gegeben, hieß es in einer Mitteilung kurz vor der Hauptversammlung gestern Nachmittag.

Gegen Personalabbau und Privatisierung

Die Tagung in der Stadthalle von Neustadt an der Waldnaab wurde von einer Mahnwache begleitet, bei der sich Betriebsräte und Politiker der Linken gegen Personalabbau und eine Privatisierung der Gesellschaft aussprachen.

Egginger war erst im Januar 2020 zum Vorstand der Kliniken Nordoberpfalz AG bestellt worden. Davor war er Ärztlicher Direktor. Er sollte damals "wieder Ruhe in das Unternehmen" bringen, wie es nach seiner Bestellung hieß. Nun wird er seinen Posten Ende Oktober räumen und aus dem Unternehmen ausscheiden. Aufsichtsrat und Träger der Kliniken AG dankten Egginger in ihrer Mitteilung. Er sei "in höchster Not sprichwörtlich ins kalte Wasser gesprungen" und habe die Kliniken "unter denkbar schlechtesten Voraussetzungen übernommen".

Gesellschafter halten gleiche Anteile

2019 hatten die Stadt Weiden sowie die Landkreise Neustadt an der Waldbnaab und Tirschenreuth eine dringend nötige Finanzspritze von 50 Millionen Euro auf den Weg gebracht und eine mögliche Insolvenz abgewendet. Sie sind inzwischen zu gleichen Teilen die Träger der Kliniken Nordoberpfalz AG. Im November 2020 verteilten sie die Anteile neu, sodass jeder Gesellschafter jetzt ein Drittel hält und die Stadt Weiden entlastet ist.

Zudem betonten sie den "unbedingten Willen, die Kliniken AG dauerhaft in kommunaler Hand und Trägerschaft zu behalten".

Harter Sanierungskurs

Die Kliniken Nordoberpfalz AG ist mit rund 3.000 Mitarbeitern der größte Gesundheitsdienstleister in der nördlichen Oberpfalz mit mehreren Krankenhäusern und Gesundheitszentren im Verbund. Die gemeinnützige AG verfolgt nach eigenen Angaben einen "harten Sanierungskurs". Die Gesellschafter richteten einen Sanierungsbeirat ein, um den Prozess zu begleiten. Controlling und Finanzbuchhaltung wurden neu aufgestellt, der Aufsichtsrat wird seither monatlich über die finanziellen Entwicklungen der Gesellschaft informiert.