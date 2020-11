Dietfurter Chinesenfasching: Kaiserpaar präsentiert sich online

Der Chinesenfasching in Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat eine neue Führung. Nachdem im vergangenen Jahr die Stadt verzweifelt einen Kaiser gesucht hatte, wurde am Mittwoch pünktlich zu Faschingsbeginn um 11.11 Uhr eine kaiserliche Nachfolge präsentiert.

Kaiserpaar regiert in Dietfurt

Im oberpfälzischen Dietfurt regiert ab sofort nicht nur ein Kaiser, sondern gleich ein Kaiserpaar. Karl und Regina Donauer werden Bayerisch China unter den kaiserlichen Namen DaKaRe und DiMucki regieren - zumindest in der Faschingssaison. Das Kaiserpaar nutzte das Jahr 2020 um die Kaisergruppe neu aufzustellen.

Doch die Mannschaft wird in diesem Jahr nicht zum Feiern kommen. Aufgrund der Coronapandemie ist der Chinesenfasching samt Feierlichkeiten am unsinnigen Donnerstag 2021 abgesagt worden. Das neue Kaiserpaar zeigt sich am Mittwoch aber dennoch allen Faschings-Fans - und zwar digital auf der Homepage der Stadt Dietfurt.

Kille Wau erst wieder nächstes Jahr?

Auf der Homepage der Stadt Dietfurt ist eine Videobotschaft des Kaiserpaares zu sehen. Die Stadt und das komplette Kaiser-Team hoffen, dass es ab 2022 wieder heißt: Kille Wau!