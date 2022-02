Dietfurt - ein Jahr nach dem tödlichen Höhlenunglück

Dreieinhalb Stunden Reanimation

Weil man zunächst nicht wusste, welches Ausmaß das Höhlenunglück hatte, lief die "klassische Rettungsschleife" an: über 200 Rettungskräfte aus ganz Bayern eilten zur Mühlbachquellhöhle. Die Forscher kämpften währenddessen in der dunklen Höhle um das Leben ihres Kameraden. Dreieinhalb Stunden lang reanimierten sie ihren bewusstlosen Kollegen. Unterstützung bekamen sie dabei von anderen Höhlenforschern, die zufällig zur selben Zeit auch in der Höhle waren. Erst als der Notarzt am Unfallort eintraf, wurde die Herzdruckmassage eingestellt und Roland für tot erklärt.

Abschlussbericht geht von Unfall aus

Die Kriminalpolizei hat den Unfall monatelang untersucht. Am Ende schrieb sie in den Abschlussbericht, dass Roland durch einen Unfall ertrunken ist. "Er hatte auch nicht, wie anfangs vermutet, gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise einen Herzinfarkt. Was genau unter Wasser passiert ist, weiß niemand. Man kann darüber nur spekulieren", erzählt Martin Rüsseler.

Maulwurfsiphon ist entschärft

Als Folge des tödlichen Höhlenunglücks hat sich die Karstgruppe Mühlbach e.V. dazu entschieden, den gefährlichen Maulwurfsiphon in der Mühlbachquellhöhle zu entschärfen. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde der Felsdurchschlupf abgetragen. Ab sofort kann durch das Nadelöhr geschwommen werden, ohne tauchen zu müssen. Darüber hinaus ist ein neues Notfallkonzept entwickelt worden: So wurden beispielsweise Rettungswege optimiert und kleinere Maßnahmen in der Höhle durchgeführt. Dadurch soll die Rettungskette schneller und vor allem präziser funktionieren.

Damit ihr verstorbener Kollege nicht vergessen wird, will die Forschergruppe zudem noch in diesem Jahr eine Gedenktafel am Unglücksort im Inneren der Höhle anbringen.