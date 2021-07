Janecek im BR: "Wir sind Europameister bei Schulschließungen!"

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek hat die deutsche Corona-Politik hart kritisiert - speziell die bisherige Schulpolitik in der Pandemie: Die Schulschließungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen seien nicht verhältnismäßig gewesen.

Deutschland sei "Europameister bei Schulschließungen", sagte er im "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Dabei gebe es nur wenige schwere Corona-Erkrankungen bei Kindern. Der Lockdown schade den Kindern mehr, als die Möglichkeit einer Infektion. Entsprechend müsse es im neuen Schuljahr "oberste Priorität" haben, die Schulen offen zu halten.

Janecek räumt Fehler der Grünen ein

Natürlich ging es in der Sendung auch um die derzeitigen Probleme der Grünen im Wahlkampf. Janecek sagte, dass der Traum der grünen Kanzlerschaft noch nicht ausgeträumt sei. Allerdings seien die vergangenen Wochen "sicherlich nicht gut für uns" gewesen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock habe Fehler gemacht, die Parteispitze hätte früher auf die Vorwürfe reagieren müssen.

Jetzt jedoch müsse man nach vorne blicken; Glaubwürdigkeitsprobleme gebe es überdies an jeder Parteispitze. Weder Unions-Bewerber Laschet noch SPD-Kanzlerkandidat Scholz oder CSU-Chef Söder würden gerade in der Öffentlichkeit brillieren, was das Vertrauen betrifft, sagte Janecek. Der frühere bayerische Grünen-Chef sieht überdies Annalena Baerbock aufgrund ihres Geschlechts den Angriffen besonders ausgesetzt.

"Natürlich kann man auch fragen, ob die Heftigkeit der Angriffe bei einem Mann genauso gewesen wäre, wie bei einer Frau. Ich würde sagen: 'Nein.'" Dieter Janecek über die Kritik an Annalena Baerbock

Die Kanzlerkandidatin der Grünen steht in der Kritik, weil sich in ihrem Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" auffallende sprachliche Ähnlichkeiten zu anderen Veröffentlichungen finden. Zuvor war bekannt geworden, dass sie Sonderzahlungen der Partei verspätet an den Bundestag gemeldet hatte. Partei und Kandidatin mussten zudem Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigieren.

Die "schwarze Null laut Janecek der falsche Ansatz

Nach Janeceks Ansicht muss es generell vielmehr um Inhalte im Wahlkampf gehen und um die Frage, wer glaubwürdig beim Klimaschutz sei. Er rief zu großen Veränderungen auf, um beim Klimaschutz voranzukommen. Klimaschutz heiße nicht nur, eine Technologie einzuführen "und alles bleibt so, wie es ist". In den Bereichen Mobilität, Wirtschaft und Energie brauche es Veränderung.

Dafür müsse der Staat die Rahmenbedingungen setzen und viel Geld investieren. Die "Schwarze Null" könne man mit entsprechenden Maßnahmen nicht halten. "Das ist in diesem Jahrzehnt wo es darum geht, beim Klima und bei Bildung was zu bewegen, der falsche Ansatz", so Janecek.