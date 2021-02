Dießener Reparatur-Café bietet digitale Hilfe an

Eine defekte Uhr, ein wackliger Stuhl, ein kaputter Toaster - normalerweise bringen die Kunden ihre Gegenstände direkt ins Reparatur-Café in Dießen am Ammersee. Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Helfer wird dann versucht, den Defekt zu beheben. In Zeiten von Corona muss das jetzt etwas anders ablaufen. Reparatur-Profi Christian Mauderer sitzt vor seinem Bildschirm und gibt digitale Hilfestellung - via Videokonferenz.

Von der Waschmaschine bis zum Drucker

Die erste digitale Sprechstunde sei ganz gut gelaufen, meint Christian Mauderer. Am Montag sei beispielsweise eine Waschmaschine dabei gewesen. Außerdem habe er sich mit einem Kunden um die Konfiguration seines Druckers gekümmert, auch das habe gut geklappt. Auch Bedienfehler oder Wartungsarbeiten wie zum Beispiel einen Filterwechsel beim Staubsauger könne man in der Videokonferenz gut umsetzen.

Digitale Reparaturhilfe ist kostenlos

Die Online-Reparaturhilfe findet diese Woche von Montag bis Freitag jeden Abend zwischen 19 und 21 Uhr statt und am Samstag von 14 bis 16 Uhr. Die Beratung ist kostenlos. Die genauen Reparaturbereiche und auch eine detaillierte Erklärung kann man beispielsweise auf der Webseite des Reparatur Cafés in Dießen nachlesen.