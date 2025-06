Live um 16 Uhr: Diesiger Himmel über Bayern – Woher kommt das?

Warum ist der Himmel über Bayern vielerorts so diesig? Viele Menschen in Bayern haben sich bereits gestern über den trüben Himmel über dem Freistaat gewundert und fragen sich: Woher kommt das? Wie lange bleibt dieses Phänomen?

BR24 ordnet um 16 Uhr ein, woher der diesige Himmel über Bayern kommt. Außerdem sprechen wir über die Frage: Wie kann es sein, dass die Rauchwolke von aus einem so weit entfernten Land bis zu uns nach Bayern zieht? Und: Gibt es gesundheitliche Risiken? Wir sprechen im Interview mit dem ARD-Wetterexperten Karsten Schwanke sowie mit dem Atmosphärenforscher Alexander Vogel von der Goethe-Universität Frankfurt (externer Link). Den Livestream finden Sie oben eingebettet über diesem Artikel.

Rauch der Waldbrände aus Kanada

Der Rauch großer Waldbrände in Kanada ist über den Atlantik bis nach Europa gelangt. In den kommenden Tagen treffen weitere Rauchwolken auf den Kontinent, wie das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus im britischen Reading mitteilte. Eine mögliche Folge seien trüber wirkende Tage und rot-orangefarbene Sonnenuntergänge.

Luftqualität auch in den USA beeinträchtigt

Die massiven Waldbrände in Kanada beeinträchtigen zunehmend die Luftqualität in Teilen Nordamerikas. Rauch aus mehr als 200 aktiven Feuern – davon über 100 außer Kontrolle – hat nach Angaben der US-Wetterbehörden mindestens ein Drittel der Vereinigten Staaten erreicht. Besonders betroffen sind der Nordosten der USA sowie der Mittlere Westen. Am schlechtesten war die Luft am Donnerstag in der Millionenmetropole Chicago.

Mit Informationen von AFP und dpa