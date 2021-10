Dieser Wanderweg verbindet Geschichte und malerische Landschaft

Die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg liegen in einer Region mit vielen weiteren Ruinen und Burgen auf bayerischer und österreichischer Seite. Von den Ruinen auf einem Vorberg der Tannheimer Berge nördlich von Pfronten hat man einen weiten Blick über das Lechtal hinweg auf Füssen und das Schloss Neuschwanstein, aber auch auf viele Gipfel der Allgäuer Alpen und das ganze Ammergebirge.

Imposante Ruinen und weitläufiger Blick

Die beiden Ruinen imposanter mittelalterlicher Burgen liegen nur etwa 200 Meter weit voneinander entfernt. Eisenberg wurde Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut, gehörte anfangs den Edelfreien von Hohenegg, einem Westallgäuer Adelsgeschlecht. Hohenfreyberg hat etwa 100 Jahre später Friedrich von Freyberg-Eisenberg zu Hohenfreyberg, ein Sohn des damaligen Besitzers der Burg Eisenberg, errichten lassen - und zwar ein gutes Stück größer als die ältere Burg.

Alte Gemäuer lassen sich erkunden

Im Lauf der Jahrhunderte haben verschiedene Burgherren an beiden Festungen immer wieder an- und umgebaut. Geblieben sind entsprechend zwei verwinkelte Ruinen, die Kinder einladen, die alten Gemäuer zu erkunden. Man kann gemeinsam rätseln, was Ritter oder spätere Burgbewohner in einem Zimmer mit Aussicht, einem Kellerraum oder einer Stallung gemacht haben. Die jeweilige Auflösung der Historiker, auch für die Eltern, gibt's auf zahlreichen Infotafeln bei den Burgruinen.

Kinderfreundlicher Wanderweg

Auch der Weg dorthin ist kinder- und familienfreundlich: Am Wanderparkplatz "Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg", gelegen auf halber Strecke an der Straße von Eisenberg in den Ortsteil Zell, beginnt auf knapp 900 Meter Höhe ein gut ausgebauter Weg. Wichtig: Wer mit Kinderwagen unterwegs oder vielleicht auch selbst nicht so gut zu Fuß ist, sollte bei der Abzweigung oberhalb der Schlossbergalm den Weg nach rechts durch das Gatter über die Viehweide nehmen, denn der andere Abzweig auf der linken Seite wird im weiteren Verlauf sehr unwegsam.

Wanderung dauert etwa eine Stunde

Für den Auf- und Abstieg sollte man je nach Tempo insgesamt 60 bis 80 Minuten einplanen, zuzüglich der Zeit, die man bei den Ruinen verbringt. Rund 200 Höhenmeter sind dabei zu überwinden. Einen tieferen Einblick in die Geschichte der Burgen gibt es im Burgenmuseum in Zell, das an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat.