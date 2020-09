Dieser Augsburger will bei der Tour de France vorn dabei sein

Zehn Uhr morgens, Trainingsbeginn für Marco Brenner: Kniebeugen, Ausfallschritte, stabilisierende Übungen für Bauch und Rückenmuskeln stehen jetzt auf dem Programm – das Workout macht Marco fast täglich, zusätzlich zum Training auf dem Rad.

"Viele denken, dass wir eben nur die Beine trainieren müssen, aber wir brauchen auch den Oberkörper, weil wir am Lenker reißen. Umso stabiler unser Oberkörper auf dem Rad ist, und wenn ich anfange seitliche Bewegungen zu machen, umso besser ist auch die Kraftübertragung aufs Pedal dann", erklärt Marco Brenner.

Training mit dem Papa

Gleich neben der elterlichen Wohnung in Augsburg sind in einer großen Halle sowohl Trainingsgeräte als auch die Werkstatt und die Räder untergebracht. Marco hat hier viel Platz, um sich vorzubereiten und fit zu halten, gerade an Regentagen oder in der dunklen Jahreszeit. Das Training macht er zusammen mit meinem Papa.

Das Workout in der Halle ist absolviert, jetzt steht eine Einheit auf dem Rad an: 70 Kilometer will Marco heute absolvieren – seine Touren führen ihn immer rund um Augsburg – am liebsten in die Westlichen Wälder, denn dort ist es hügeliger – Marco liebt die Abwechslung auf der Strecke: "Ich bin gut im Zeitfahren, und auch am Berg ziemlich stark, Sprinten bin ich nicht ganz so gut."

Das Ziel ist die Tour de France

Marco hat dieses Jahr seinen Titel als Deutscher Junioren-Meister im Einzelzeitfahren verteidigt. Und erst vor wenigen Tagen wurde er Vize-Europameister im Zeitfahren und fuhr auf den 4. Platz im Straßenrennen. Seinen ersten Profi-Vertrag hat er bereits in der Tasche: Viele Radsportteams hatten um den 18-jährigen Augsburger geworben, er hat sich für das Team Sunweb entschieden.

Der Vertrag gilt ab 2021. Ab da wird Marco dann sehr viel unterwegs sein, auf Wettbewerben und in Trainingslagern mit dem Profi-Team: "Nächstes Jahr möchte ich erstmal versuchen, ein Rennen zu gewinnen, und mich dann generell Jahr für Jahr steigern. Sodass ich dann irgendwann bei einer Tour de France oder beim Giro vorne mitfahren kann. Ich halt das für ziemlich realistisch, wenn ich mich so weiterentwickle."

Doch jetzt steht erstmal am Wochenende die Rüebliland-Tour an: Der 18-Jährige fährt mit dem Nationalteam in die Schweiz und tritt bei dem internationalen Junioren-Etappenrennen an – und will sich dort als einer der großen Favoriten den Gesamtsieg sichern.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!